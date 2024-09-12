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İşçilerin eyleminde gerginlik! CHP'li Mahmut Tanal'ın üzerine emniyet aracı sürüldü

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Sendikalı oldukları için işten atılan ve eylemlerini sürdüren Polonez fabrikası işçilerine destek veren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın üzerine emniyet aracı sürüldü. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polonez fabrikasında Tekgıda-İş Sendikası'na üye oldukları için işten atılan işçilerin başlattığı direniş devam ediyor. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal bugün işçilere destek ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında, Çatalca Emniyet Müdürü ile görüşmek isteyen Tanal'ın üzerine emniyet aracı sürüldü.

İşçilerin eyleminde gerginlik! CHP'li Mahmut Tanal'ın üzerine emniyet aracı sürüldü

ARACIN PEŞİNDEN KOŞTU

Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olay esnasında CHP'li Tanal'ın üzerine sürülen emniyet aracının peşinden koştuğu görüldü.

İşçilerin eyleminde gerginlik! CHP'li Mahmut Tanal'ın üzerine emniyet aracı sürüldü

AÇIKLAMA YAPTILAR

Konuyla ilgili Tekgıda-İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Polonez direnişine destek ziyaretinde bulunan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Çatalca Emniyet Müdürü ile görüşmek isterken üstüne emniyetin aracı sürüldü" denildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Milletvekili Mahmut Tanal Mahmut Tanal Şanlıurfa Politika Güncel

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Yorumlar (9)

MÜCAHİT KELEŞ:

bu napiyo Allah aşkına yav bırak bu boş işleri yanal bey.

63
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mert barlik:

Ben üzerine araç sürüldüğünü görmedim. Aracın önünü kesiyor,araç duruyor sonra çarpmamak için manevra yapıyor. Ama emniyet müdürü neden orda durmayıp orayı terkediyor ki. Anlamış değilim

56
15
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Medeni Bayduk:

Kendisi son sürat araca dalıyor araç kendini zor kurtarıyor.

34
14
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Halil Yılmaz:

Düşmana ihtiyaç yok biz birbirimize yeteriz

30
3
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AYDIN ÖZAYDIN:

Bu nasıl rezil bir şov yaaaaa

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okkes bartik:

sayın millet vekili Türkiyemizin uğraşılacak daha önemli işleri var

9
6
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Kenan Tepretoğlu:

aldığı maaşı hakeden nadir vekillerden, nerede hak arama, emek, emekçi eylemi orada Mahmut Tanal, dünya döndükçe varolasın

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