İşçilerin eyleminde gerginlik! CHP'li Mahmut Tanal'ın üzerine emniyet aracı sürüldü

Polonez fabrikasında Tekgıda-İş Sendikası'na üye oldukları için işten atılan işçilerin başlattığı direniş devam ediyor. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal bugün işçilere destek ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında, Çatalca Emniyet Müdürü ile görüşmek isteyen Tanal'ın üzerine emniyet aracı sürüldü.

ARACIN PEŞİNDEN KOŞTU

Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olay esnasında CHP'li Tanal'ın üzerine sürülen emniyet aracının peşinden koştuğu görüldü.

AÇIKLAMA YAPTILAR

Konuyla ilgili Tekgıda-İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Polonez direnişine destek ziyaretinde bulunan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Çatalca Emniyet Müdürü ile görüşmek isterken üstüne emniyetin aracı sürüldü" denildi.