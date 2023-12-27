İş birliğinin detayları netleşiyor! AK Parti İstanbul'da 4, Ankara'da 5 ilçeyi MHP'ye bırakıyor
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken AK Parti ve MHP arasındaki iş birliğinin detayları da netleşmeye başladı. Haberler.com'un edindiği kulis bilgisine göre İstanbul'da Silivri, Avcılar, Küçükçekmece ve Beşiktaş; Ankara'da ise Etimesgut, Polatlı, Gölbaşı, Ayaş ve Kalecik MHP'ye bırakılıyor.
31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimleri için partilerin yoğun mesaisi devam ederken AK Parti ve MHP arasında yapılan iş birliğinin detayları da netleşmeye başladı.
İSTANBUL'DA 4, ANKARA'DA 5 İLÇE MHP'YE BIRAKILIYOR
Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un edindiği kulis bilgisine göre; AK Parti İstanbul'da Silivri, Avcılar, Küçükçekmece ve Beşiktaş'ta aday çıkarmayarak MHP'nin adayına destek verecek. Ankara'nın ilçeleri için de benzer bir strateji uygulayan iki partinin kurmayları; Etimesgut, Polatlı, Gölbaşı, Ayaş ve Kalecik'te seçime MHP'nin adayıyla girmeye karar verdi.
2 BÜYÜKŞEHİR MHP'DE, 28 BÜYÜKŞEHİR İSE AK PARTİ'DE
Yapılan görüşmeler neticesinde 30 büyükşehirde iş birliği yapılması, bu şehirlerden Mersin ve Manisa'da MHP Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi, 28 büyükşehir belediye başkanlığında ise AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi kararlaştırıldı.
22 İLDE HER İKİ PARTİ DE KENDİ ADAYINI ÇIKARACAK
Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22'sinde her iki parti ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılacak. Tarihi önemi sebebiyle Ahlat'ta AK Parti adayının, Söğüt'te ise MHP adayının desteklenmesi uygun bulundu.
MHP VE AK PARTİ'NİN ORTAK ADAY GÖSTERECEĞİ 30 BÜYÜKŞEHİR
- Adana Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Ankara Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Antalya Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Aydın Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Bursa Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Denizli Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Erzurum Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Hatay Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- İzmir Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Kayseri Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Konya Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Malatya Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Manisa Büyükşehir Belediyesi - (MHP)
- Mardin Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Mersin Büyükşehir Belediyesi - (MHP)
- Muğla Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Ordu Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Sakarya Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Samsun Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Trabzon Büyükşehir Belediyesi- (AK Parti)
- Van Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)