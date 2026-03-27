İranlı Sözcü Şikarçi: "ABD askerlerinin toplandığı bir otel, bizim açımızdan ABD hedefi sayılır"

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, devlet televizyonda katıldığı programda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaş stratejileri, bölgedeki askeri dengeler ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şikarçi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaş stratejilerine ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran hakkında yanlış hesaplamalar yaptığını belirterek, "Onlar İran'ın zayıf olduğunu, halk desteğine sahip olmadığını, altyapısının sorunlu olduğunu ve 12 günlük savaşta ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını düşündü. Bu nedenle halkın destek vermeyeceğini hesapladılar. 28 Şubat'ta dini lideri hedef alıp rejimin başı vurulduğunda yapının 48 saatten fazla ayakta kalamayacağını hesapladılar. Bu doğrultuda birinci kademe komutanları da hedef alarak, komuta zincirinin kurulamayacağını ve silahlı kuvvetlerin çökeceğini düşündüler" dedi.

"Savunma doktrini saldırı doktrinine dönüştü"

Şikarçi, "İran, 12 günlük savaşın ardından savunma doktrinini saldırı doktrinine dönüştürdü. Bu doktrin, bir ülke bize saldırdığında karşılık verip onu etkisiz hale getirene kadar durmamamız anlamına gelir. Saldırganın cezalandırılması ve takibi, İran'ın üzerindeki savaş tehdidi ortadan kaldırılıncaya kadar gündemimizde olacaktır. Bugün ABD ordusu, güçlü İran karşısında direnme kapasitesine sahip değildir. Güçlerini ekipmanlarına güveniyorlardı ancak bu ekipmanların yetersiz kaldığını gördüler. Dünyanın en gelişmiş askeri teçhizatını kullandılar. Küresel bir savaş çıkması ve ABD'nin tüm dünyaya karşı savaşması durumunda bile kullanacakları ekipman, İran'a karşı kullandıklarından farklı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"ABD üsleri yok edildi, İsrail altyapısı vuruldu"

ABD'nin bölgedeki varlığına da dikkat çeken Şikarçi, "ABD'liler Orta Doğu'da güvenlik adı altında 50 yılı aşkın süredir yatırım yaptı. Bölgede 14 ana üs ve 3 ek üs olmak üzere toplam 17 üs kurdular. Bugün itibarıyla bu 17 üssün tamamı yok edildi. ABD'liler kendi üslerini koruyamazken, bu ülkeleri nasıl koruyabilir? Bu üsleri İsrail'i korumak ve siyonist rejimin varlığını sürdürüp genişlemesini sağlamak için kurdular. Ancak bu savaşta İsrail'in tüm hayati ve kritik altyapıları yok edildi. ABD üslerinin yanı sıra İsrail'in savunma altyapısı da imha edildi. Tüm dünya, ABD ordusunun bugüne kadar aslında bir kağıttan kaplan olduğunu ve gerçekte bir güce sahip olmadığını gördü. Kendini küresel bir güç olarak tanıtan ve dünya benim ayaklarımın altında diyen bir ordu, nasıl olur da en kısa sürede İran karşısında çöker?" şeklinde konuştu.

"ABD askerleri üslerden kaçtı"

ABD askerlerinin sahadaki durumuna da değinen Şikarçi, "ABD'liler ilk kez üslerinden kaçmak zorunda kaldı. Hayatta kalanlar otellere sığındı, saklanmak için bölge ülkelerindeki sivil tesisleri kullandı. İskeleleri ve sivil merkezleri kendilerine kalkan yaptı. Şu anda da birçoğu kaçak durumda ve gizleniyor. Müslüman halklardan ricam bölgedeki ABD'lileri ve saklandıkları yerleri bize göstermeleri. Böylelikle hem Müslüman halkların hem şehitlerimizin hem de İran ve bölgeye verdikleri zararların hesabını sorabilelim. Bu savaş sona erse ve durdurulsa bile bizim şartlarımız var. Bu şartlar yerine getirilmezse ABD'lilerin peşini bırakmayacağız" dedi.

"Bu zemini siz hazırladınız"

Bazı ülkelerin, ABD'lilerin sığındığı otellere yönelik saldırılara ilişkin eleştirilerine de yanıt veren Şikarçi, "ABD'liler ve İsrailliler sizinle savaşıyor, neden ülkemizi hedef alıyorsunuz diyorlar. Peki hangi topraktan, hangi hava sahasından ve hangi sulardan bize saldırıyorlar? Bu, bizim vurulup karşılık vermediğimiz tek taraflı bir savaş olur. Bu zemini siz kendiniz hazırladınız. İçinde ABD'li bulunmayan bir otelinizi ne zaman hedef aldık? ABD askerlerinin toplandığı bir otel, bizim açımızdan ABD hedefi sayılır. Onların çıkmasına izin vermeyin. Bu üslerde kalsınlar ki daha fazla zarar verebilelim. Neden ABD'lilere sığınak sağlıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"Hürmüz Boğazı artık eskisi gibi olmayacak"

İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolüne de vurgu yapan Şikarçi, "Hürmüz Boğazı üzerinde tam hakimiyetimiz var. Dünyanın gücüyüm diyen kibirli ABD, Hürmüz Boğazı'nda hiçbir şey yapamadı. Bugün bu hakimiyetimiz sürüyor ve inşallah gelecekte de devam edecek. Savaş sonrasında Hürmüz Boğazı'nın durumu, liderimizin belirttiği dört şartın gerçekleşmesine bağlıdır. Biz bu şartların hayata geçirilmesine göre hareket edeceğiz ve o zaman farklı bir çerçeve ortaya koyacağız. Ancak Hürmüz Boğazı artık hiçbir zaman eski Hürmüz Boğazı olmayacak" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı