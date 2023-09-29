İranlı muhalifleri kaçırmaya çalışan sanığa hapis cezası

İranlı muhalifleri Türkiye'den kaçırmayı planladıkları iddia edilen ve aralarında açığa alınan Savcı Davut Yılmaz'ın da olduğu 16 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Yılmaz'ı 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine hükmetti.

İranlı muhalifleri Türkiye'den kaçırmayı planlayan sanıkların davasında karar

İSTANBUL - İranlı muhalifleri Türkiye'den kaçırmayı planladıkları iddia edilen ve aralarında açığa alınan Savcı Davut Yılmaz'ın da olduğu 16 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Yılmaz'ı 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine hükmetti.

İranlı muhalifleri Türkiye'den kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul TEM Şube Müdürlüğünün operasyonuyla yakalanan ve aralarında By Sağlam Savunma şirketinin sahibi İhsan Sağlam ile açığa alınan Savcı Davut Yılmaz'ın da bulunduğu 16 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya aralarında Davut Yılmaz ile İhsan Sağlam'ın da bulunduğu bazı tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. 8 tutuksuz sanık ile sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

"Bütün iddialarım doğrudur"

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Mohammed Rezaei, "Şikayetim devam etmektedir, şikayetimi dikkate almanızı arz ederim. Bütün iddialarım doğrudur, doğru olmadığı takdirde bana ne ceza verirseniz kabul ederim" dedi.

"Tamamen bir senaryo yazıldı, bana kumpas kuruldu"

Sanık Yılmaz savunmasında, "Bu dava tamamen kumpas davasıdır. İhsan Sağlam'ı tanıyorum diye bu davaya dahil edildim. Daha önceki duruşmalarda emniyet ve başsavcılık ile aramdaki husumeti anlattım. Bu olaylarla hiçbir alakam yok. Bu davada suçsuz olduğumu diğer sanıklarda söyledi, üzerime atılı iddiaların hepsi yalanlandı. Tamamen bir senaryo yazıldı, bana kumpas kuruldu. Bu şahıs Türkiye'de kaldığı sürede uluslararası koruma kararı yok, böyle bir başvurusu da yok. Belki dolandırıcı bilmiyoruz ki. Tamamen dedikodu yargılaması yapılıyor. 2 seneye yaklaştı beni boşu boşuna burada tutuyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Kızımın mürvetini görmek istiyorum"

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Sağlam ise "Kızım evlenme aşamasında. 'Baba evleneceğim, senin çıkmanı bekliyorum" diyor. Kızımın mürvetini görmek istiyorum. Bir baba var karşınızda. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. Diğer sanıklarda suçlamayı kabul etmeyerek beraatlarını istedi.

Karar açıklandı

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Davut Yılmaz'ı 'yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini' ve 'cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık İhsan Sağlam'ı aynı suçlardan 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptıran heyet, Morteza Soltan Sanjari'yi aynı suçlardan 16 yıl 8 ay, Hakan Sağlam'ı ise aynı suçlardan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar Hüdaiverdi Çitak, Erdal Sağlam, Mehmet İyigün, Metin Ergün ve Mustafa Çiçek'i 'siyasal veya askeri casusluk' suçundan 6'şar yıl 8'er ay hapsine hükmeden mahkeme, sanıklar Mehmet Emin Aracı, Tuba Eren, Behnaz Ebrahimihajisarayi, Kamil Taşçı ve Tuncay Buyurgan'ın üzerine atılı tüm suçlardan beraatına karar verdi.

Sanık Davut Yılmaz'a adli kontrol şartıyla tahliye

Mahkeme ayrıca, tutuklu sanıklar Davut Yılmaz, İhsan Sağlam, Muharrem Sağlam, Hakan Sağlam ve İsmail Sağlam'ın tahliyesine, tutuklu sanık Morteza Soltan Sanjari'nin ise tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, sanıklar Davut Yılmaz, Hakan Sağlam ve Muharrem Sağlam hakkında yurt dışı çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygularken, Hüdaiverdi Çitak, Erdal Sağlam, Mehmet İyigün, Metin Ergün, Mustafa Çiçek, İhsan Sağlam ve İsmail Sağlam haklarındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.

Öte yandan tüm sanıkların 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından da beraatına karar verildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 16 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Davut Yılmaz'a 23 yıldan 42 yıla kadar, şüpheli İhsan Sağlam'a ise 24 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 14 şüpheli için de değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.