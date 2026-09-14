İran: "Yemen’de yaşananlarla hiçbir şekilde ilişkimiz yok"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği haftalık basın toplantısında Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmaya değinerek, "Yemen'de yaşananlarla hiçbir şekilde ilişkimiz yok. Birçok ülke, İran ile diğer bölge ülkeleri arasına nifak sokmak amacıyla yaşanan gelişmelerden faydalanıyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği haftalık basın toplantısında bölgede yaşanan çatışmalara ilişkin konuştu. Bekayi, ABD'nin "uzun süredir devam eden uluslararası düzeni ihlal eden eylemlerine" karşı rakiplerinin yanı sıra müttefiklerinden de tepki gördüğünü belirtti. İranlı sözcü, "İran asla izole edilemez. Aksine, ABD'nin uluslararası alandaki konumuna bakın. Egemen bir ülke olan İran'a saldırarak ve Gazze'de etnik temizlik ve soykırım savaşı yürüten korkak ve suçlu yapıyla el ele vererek çirkin suçlar işlediler. Bütün bu uluslararası hukuk kuralları ABD tarafından hiçe sayıldı" dedi.

"Kazma Dağı içerisinde nükleer tesisler bulunduğu iddia edilemez"

ABD'nin İran'daki Kazma Dağı bölgesinde nükleer faaliyet yürütüldüğüne ilişkin iddialarının temelsiz olduğunu belirten Bekayi, "Kazma Dağı içerisinde nükleer tesisler bulunduğu iddia edilemez" ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, söz konusu haberlerin Washington tarafından yürütülen "medya ve psikolojik savaşın bir parçası" olduğunu belirtti.

"Umman'daki toplantı Yemen'de yaşanan gelişmeler nedeniyle iptal edildi"

İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin "sorumlu bir yaklaşım benimsemeyi amaçlayan ortak bir karar aldığını aktaran İsmail Bekayi, bugün Maskat'ta yapılması planlanan toplantının "Yemen'de yaşanan gelişmeler" nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. İranlı sözcü, "Bu toplantı gerçekleşmiş olsaydı, yeni politikayı görüşmek için çok uygun bir fırsat olacaktı. Hiçbir sorumlu ülkenin herhangi bir şekilde dış güçlerin dikte etmesini veya baskısına maruz kalmayı kabul edeceğine inanmıyorum" diye konuştu.

Yemen'in içişlerine müdahale etmediklerini vurgulayan Bekayi, "Yemen'de yaşananlarla hiçbir şekilde ilişkimiz yok" açıklamasını yaptı.

Birçok ülkenin yaşanan gelişmelerden İran ile diğer bölge ülkeleri arasındaki ilişkileri bozmak amacıyla yararlandığını belirten İsmail Bekayi, "Birçok ülke, İran ile diğer bölge ülkeleri arasına nifak sokmak amacıyla yaşanan gelişmelerden faydalanıyor" dedi.

"ABD ve İsrail Basra Körfezi'ndeki güvenliği hedef almaya devam ediyor"

ABD ve İsrail'in şubat ayında İran'a yönelik başlattığı savaşta sivillerin bombalandığını ve "savaş suçu" işlendiğini söyleyen Bekayi, ABD ve İsrail'in saldırılarda misket bombası kullandığını iddia etti. İran dışişleri bakanlığı sözcüsü, "Bu, tüm insani standartların ve insanlık değerlerinin tamamen ihlalidir" şeklinde konuştu.

Bekayi Keşm Adası yakınlarında İran ticari gemisine düzenlenen saldırıya da değinerek, hayatını kaybeden ve yaralananlar arasında gemide çalışan iki Pakistan vatandaşının da bulunduğunu söyledi. İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in "Basra Körfezi'ndeki güvenliği hedef almaya devam ettiğini" belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı