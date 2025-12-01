Haberler

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: "Türkiye'nin terörsüz bölge hedefini destekliyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, PKK'nın silah bırakma sürecine değinerek, "Türkiye'nin terörsüz bölge hedefini destekliyoruz.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, PKK'nın silah bırakma sürecine değinerek, " Türkiye'nin terörsüz bölge hedefini destekliyoruz. İlkesel tutumumuz terörizmin nerede olursa olsun kınanmasıdır. Bir bölgede terörün varlığı diğer bölgelerde de güvensizliğe neden olur" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında ABD ile müzakereler, bölgesel gelişmeler ve İran'ın yürüttüğü diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bekayi, İran'ın bölge ülkeleriyle diyaloğu artırdığını belirterek, "Dün eş zamanlı olarak Türkiye, Suudi Arabistan ve Güney Kore'den heyetleri ağırladık. Bu heyetlerle ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler üzerine görüşmeler gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

"Bölge, Siyonist rejimin tehditleriyle karşı karşıya"

Bölgesel ve uluslararası düzlemde önemli değişimlerin yaşandığını belirten Bekayi, "Bölgemiz hala Siyonist rejimin tehditleriyle karşı karşıya. İşgal altındaki Filistin'de bu rejimin işlediği suçlar tüm şiddetiyle devam ediyor. Aynı zamanda Lübnan, Suriye ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik savaş kışkırtıcılığı ve uluslararası hukukun ağır ihlalleri sürüyor. Lübnan'da ateşkes yüz binlerce kez ihlal edildi ve çok sayıda Lübnan vatandaşı suikast sonucu hayatını kaybetti. Gazze'de de ateşkes ihlalleri 600'e yaklaşmış durumda ve her ihlal masum insanların öldürülmesiyle sonuçlanıyor" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ziyaret edecek"

Türkiye ile ilişkilere değinen Bekayi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin (YDİK) 9'uncu toplantısı için Tahran'ı ziyaret edeceğini belirterek, "Ziyarete dair koordinasyonlar devam ediyor. Ziyaret konusunda mutabakat sağlandı ve meslektaşlarım şu anda bu ziyaretin zamanlaması üzerine görüşmeler yürütüyor" diye konuştu.

" Türkiye'nin terörsüz bölge hedefini destekliyoruz"

Bekayi, PKK'nın silah bırakma sürecine değinerek, " Türkiye'nin terörsüz bölge hedefini destekliyoruz. İlkesel tutumumuz terörizmin nerede olursa olsun kınanmasıdır. Bir bölgede terörün varlığı diğer bölgelerde de güvensizliğe neden olur. Bu yaklaşımın tüm bölgenin terörden arındırılmasına doğru genişletilmesi ve bu çerçevede, bölgesel iş birliği ve ilgili hükümetlerle farklı şekillerde terörle mücadele çalışmalarının sürdürülmesi gerekir. İran ve Türkiye bu konuda aynı anlayışı paylaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

İran-Suudi Arabistan diyaloğunda Suriye dosyası ön planda

Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısının Tahran ziyaretine değinen Bekayi, ziyaretin İran-Suudi Arabistan arasında 2 yıl önce başlayan normalleşme sürecinin devamı niteliğinde olduğunu belirterek, ziyaretin Suriye dosyası üzerine gerçekleştiğini ve görüşmelerin büyük bölümünün İran Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye Özel Temsilcisi ile yapıldığını aktardı.

Gazze, Lübnan ve Suriye'deki krizlerin ortak bir çerçevede ele alınması gerektiğini vurgulayan Bekayi, "Bölge ülkeleri ile de Suriye hakkında düzenli temaslarımızı sürdürüyoruz. Suriye'nin güvenliği tüm bölge için hayati öneme sahiptir. Bölge ülkelerinin ortak kaygısı, Siyonist rejimin Suriye'ye yönelik saldırılarının sürmesi ve işgal altındaki bölgelerin son haftalarda İsrailli yetkililerin ziyaretleriyle daha da genişlemesidir" ifadelerini kullandı.

"Siyonist rejim, doğası gereği kriz üreten bir yapıya sahip"

Bölge için en büyük sorunun İsrail yayılmacılığı olduğunu belirten Bekayi, "Bölge ülkeleriyle yaptığımız her görüşmede, İsrail rejiminin süregelen savaş kışkırtıcılığı ve işlediği suçlara yönelik ortak kaygılar gündeme geliyor. Bu, herkesin açıkça gördüğü temel bir meseledir. Aynı endişeler, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ve uluslararası toplumun da gündemindedir. Siyonist rejim, doğası gereği kriz üreten bir yapıya sahip olup çevresine ve tüm bölgeye sürekli kriz enjekte etmektedir" dedi.

"Anlamlı bir müzakere için hakların tanınması gerekir"

ABD ile nükleer müzakere konusuna da değinen Bekayi, Washington'un müzakereleri İran toplumuna baskı aracı olarak kullandığını belirterek, "Bizim yaklaşımımız değişmedi. Anlamlı bir müzakere, tarafların birbirinin haklarını ve meşru kaygılarını tanımasıyla mümkündür. Üç Avrupa ülkesi ABD'nin baskısı altında nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmedi ve gerçekleştirdikleri eylemlerin müzakerelere hiçbir katkısı olmadı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin nükleer denemelere yeniden başlayabileceğine yönelik açıklamaları da değerlendiren Bekayi, Washington'un uluslararası güvenliği tehdit eden politikalar yürüttüğünü savunarak, "ABD'nin dünyayı güvensiz hale getiren eylemleri, Doğu Asya'daki silahlanma yarışını körüklemesi ve farklı ülkelere yönelik günlük tehditleri küresel ölçekte güvensizliği artırıyor. ABD, büyük bir kitle imha silahı envanterine sahip olmasına rağmen Orta Doğu'da nükleer silahlardan arındırılmış bir bölgenin oluşmasını engelleyen tek tarafı, yani İsrail'i görmezden geliyor. İsrail rejimi ise bölgedeki diğer ülkelere karşı soykırım ve saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
Trump'tan Maduro'ya telefon: Hayatını kurtarmak için Venezuela'yı derhal terk et

Trump'tan devlet başkanına tarihi rest: Bir an önce ülkeni terk et
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı

Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı
Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor! İşte başına geçeceği takım
Başkanken yapmadığını bu akşam yapacak! Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı

Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı
ABD'nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi

Bölgeyi kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi, kimse yaralanmadı
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

"Cuma namazına neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki..."
9 yıllık evlilik sona mı erdi? Cenk Tosun'dan boşanma iddialarına tokat gibi yanıt

"Boşandılar" iddasına ilk yanıt Cenk'ten geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.