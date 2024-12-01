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Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu

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Muhaliflerin başlattığı harekattan sonra Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtığı söylenen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'da olduğu öğrenildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Şam'da Esad'ı ziyart etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye'de Esad rejimine destek vermek amacıyla Şam'ı ziyaret etti. Görüşmede, İran'ın Suriye halkı ve ordusuna olan desteği vurgulandı.

BEŞAR ESAD ŞAM'DAN AYRILMAMIŞ

Suriye'de Esad rejimine muhalif grupların ilerleyişi sürerken, Beşar Esad'ın apar topar Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtığı öne sürüldü. Ancak Esad'ın Şam'da olduğu ortaya çıktı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI, ŞAM'DA ESAD'LA GÖRÜŞTÜ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Arakçi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü. Görüşmede, İran'ın Suriye halkı ve ordusuna terörle mücadele, bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması konusunda tam destek verdiğini söyleyen Arakçi, Suriye'de yaşananların ABD'nin bölgeyi kaosa sürükleme planının bir parçası olduğunu belirterek, "Geçmişte olduğu gibi, Suriye bir kez daha kazanan taraf olacaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suriye'de Esad ile Görüştü

Suriye ordusu ve devletine desteğin İran'ın stratejik politikası olduğunu belirten Arakçi, bu desteğin devam edeceğini vurgulayarak, bu stratejik yaklaşımı bölgedeki kalıcı istikrar ve güvenliği sağlama ile tüm bölge ülkelerinin güvenliğini destekleme amacı taşıyan bir adım olarak tanımladı. Esad ise İran'ın desteğinden dolayı teşekkür ederek, Arakçi'nin hassas bir dönemde gerçekleştirdiği Suriye ziyaretini son derece anlamlı bulduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. 29 Kasım'da Halep kent merkezine kadar giren silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Esadı Moskova kabul etmez onun gideceği yer önce İngiltere sonra Cehennemin dibi ..

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Yorum Beğenme39
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Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

Türkiye medyasının özellikle de havuz medyasını , bu sayfanın sunduğu haberlerin tamamına yakını ya tamamen yalan ya da gerçekle ve olan bitenle asla alakası yoktur

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Haber YorumlarıGoethegitme:

İtrail,abd,pkk,rusya topraklarinda oynaşırken gık demez.Biz meşru haklarımızı ararken bize öter!Hadeh ordan ingiliz gibi kari almandan belli ne oldugun

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Haber YorumlarıDamla Sengul:

ne kaçması görevinin başında

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Haber YorumlarıDoğrucu:

Korkak değilki süslüöanlar gibi kaçsın esat kılıcın keskin olsun taş üstünde taş baş üstünde baş bırakma allahtan daha güçlüsün

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Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Erdoğan barış eli uzattı esad kabul etmedi Putin tercihini Erdoğandan yana kullandı Htşye de iran izni çıkarttı 24 saat geçmeden umarım esadla hesap görülür

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Haber YorumlarıWhite Turk:

Burası şam mı? Daha önceki görişmelere bakın böyle bir ambians ve koltuk takımı şamda yok. 3. Ülkedeler.

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Haber YorumlarıMehmet Mutlu:

o zaman bu zaman.

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Haber YorumlarıCeto:

Bizim medya kadar sallayan medya yok dunyada.

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Haber YorumlarıAhmet Moskova:

Bizim haberlere bakıyorum hep yalan iddialar üzerine uyduruyorlar yabancı haberlere bakıyorum hiç alakası olmayan haber yapıyorlar bizimkiler

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