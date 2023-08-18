İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Suudi Arabistan ile işbirliğini artırmak istediklerini söyledi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a resmi ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Suudi Arabistan ile siyaset, ekonomi, ticaret, teknoloji, bilim ve kültürel alanlarda işbirliğini bölgenin yararına olacak şekilde artırabiliriz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran ve Suudi Arabistan arasında 7 yılın ardından diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştirdiği ziyarette Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selam ile görüştü. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Abdullahiyan'ın Tahran ve Riyad arasında tesis edilen diplomatik ilişkilerin iki ülke için tarihi fırsatlar sunduğunu belirttiği ve iki ülke arasındaki ortaklığı geliştirmek istediklerini söylediği ifade edildi. Abdullahiyan, "Bugün bizler büyük bir tarihi sorumluluk altındayız. İran ve Suudi Arabistan siyaset, ekonomi, ticaret, teknoloji, bilim ve kültürel alanlarında işbirliğini bölgenin yararına olacak şekilde artırabilir. Bölgesel başarı, diyalog ve işbirliğini artırarak mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

İran ve Suudi Arabistan'ın bölgede önemli bir jeopolitik konuma sahip olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, Filistin sorununun İslam dünyasının ortak meselesi olduğunu belirterek, İsrail'in bölge ülkeleri için tehdit oluşturduğunu söyledi.

"Ortak güvenlik ve kalkınma konusunda hemfikiriz"

Sosyal medya hesabından da görüşmeye ilişkin açıklama yapan Abdullahiyan, bin Selman ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, iki ülkenin de ortak işbirliğini sürdürmede kararlı olduğunu kaydetti. Abdullahiyan, "Bu sabah Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile 90 dakika süren samimi bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmemiz komşuluk politikalarına dayalı, verimli, şeffaf ve sonuç odaklı oldu. Bölge için ortak güvenlik ve kalkınma konusunda hemfikiriz" dedi.

Suudi Arabistan'dan yeşil ışık

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise, İran ile kurulan ilişkiye stratejik yaklaştıklarını vurgulayarak, Riyad yönetiminin ilişkilerin sürdürülmesinde ciddi ve kararlı olduğunu ifade etti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi Riyad'a davet eden bin Selman, "İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Suudi Arabistan ziyareti ve iki ülke liderinin görüşmesi, ikili ilişkilerin ve işbirliğinin her alanda gelişmesi ve güçlenmesi için önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti. İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti. İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın arabuluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti. - RİYAD