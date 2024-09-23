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İran'da tehlike çanları çalıyor: İletişim cihazları yasaklandı

İran'da tehlike çanları çalıyor: İletişim cihazları yasaklandı
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sonrası olası tehditlere karşı tedbirler almaya başladı. İran'da iletişim cihazlarının kullanımının yasakladığı duyurulurken şifreli mesajlaşma sistemine geçiş yapıldığı bildirildi.

İranlı güvenlik kaynaklarına göre İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizlere yönelik saldırılarının ardından iletişim cihazlarının kullanımını yasakladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Lübnan'da gerçekleşen saldırıların ardından benzer bir tehdide karşı harekete geçti. İngiliz haber ajansı Reuters'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen iki üst düzey İranlı güvenlik yetkilisi, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a ait çağrı cihazları ve telsizleri hedef alan saldırılarının ardından Devrim Muhafızları Ordusu'nun haberleşme ve iletişim ağını tekrar incelediğini, iletişim cihazlarını kullanmayı yasakladığını belirtti.

SALDIRININ İRAN'DA YAŞANMAMASI İÇİN ÖNLEM ALINIYOR

Devrim Muhafızları Ordusu'nun teyakkuz halinde olduğu belirtilirken ordunun kullandığı iletişim araçlarının çoğunun ya el yapımı ya da Çin ile Rusya'dan ülkeye getirtildiği kaydedildi. İranlı güvenlik kaynağı, Devrim Muhafızları'nın an itibariyle şifreli mesajlaşma yoluyla haberleştiğini belirterek "İsrail'in ilk saldırıda hedef aldığı bazı çağrı cihazları Tahran'a getirildi. Burada İranlı teknik ekipler tarafından cihazlar inceleniyor. Benzer bir durumun İran'da yaşanmaması için önlemler alınıyor" dedi. Diğer yetkili ise Tahran'ın temel endişesinin özellikle yer altında bulunan nükleer tesisler ve füze programına yönelik olabilecek sabotajları engellemek olduğunu aktardı.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

İranlı resmi makamlardan henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Öte yandan İran silahlı kuvvetleri haberleşmek içi daha çok kendi üretimi olan kablosuz telsizleri kullanıyor. İsrail'in Lübnan'da hedef aldığı ve Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları, İran ordusunun envanterinde bulunmuyor. İran silahlı kuvvetleri Batılı ülkelerin yaptırımları sonucu istediği teknolojiyi ülkeye ithal edememesi ve askeri teknolojide dışarıya bağımlı olmamak adına haberleşme ağını kendi savunma sanayisinde ürettiği kablosuz telsizlerle sağlıyor. Buna rağmen son yıllarda İran ordusunun Rusya ve Çin'den iletişim cihazları aldığı belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Devrim Muhafızları Orta Doğu Güvenlik Politika Lübnan İsrail tahran Dünya İran

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Yorumlar (3)

Deniz Tutar:

Hani size İsrail birşey yapamazdı

4
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Dağıstan:

Korku dağları sarmış...

2
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slim shady:

İş işten geçeli yıllar oluyor be iran abi :)))

0
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