İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir’i kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir ile gerçekleştirdiği görüşmede, ABD ile müzakerelere ilişkin, "Biz diyaloğa hazırdık ve hala hazırız. Ancak ABD'liler önce tehdit ve yaptırımları kaldırmalı, ardından müzakere etmeliyiz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir ile bir araya geldi. Görüşmede, İran ile ABD arasındaki müzakere süreci, bölgesel gelişmeler ve gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik girişimler ele alındı. Pezeşkiyan, Pakistan hükümetine ve Munir'e gerilimin azaltılması ve sorunların diplomatik yollarla çözülmesi yönündeki çabalarından dolayı teşekkür etti.

"Bölgedeki tüm sorunların kaynağı ABD'nin savaş yanlısı tutumu"

ABD'nin müzakereler devam ederken İran'a saldırdığını hatırlatan Pezeşkiyan, İran'ın dini liderinin, bilim insanlarının ve masum öğrencilerin hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın öldürüldüğünü belirterek, "Bölgede gerilimin ve çatışmaların tırmanmasından Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksamalara kadar ortaya çıkan tüm sorunlar, ABD'nin savaş yanlısı tutumundan kaynaklanıyor. Ülkemize yönelik bütün iddiaları dayanaktan yoksundur. Çünkü biz hem müzakerelerde hem de nükleer dosya kapsamındaki denetimlerde uluslararası hukuk ve kurallar çerçevesinde iyi niyetimizi ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

"Bu nasıl bir diyalog anlayışıdır?"

ABD ile yeniden müzakere edilebilmesi için öncelikle tehdit ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, "ABD'liler öncelikle tehdit ve yaptırımları kaldıracaklarını göstermeli ki görüşmeler için gerekli şartlar oluşsun. Bir yandan yaptırımları ve baskıları her geçen gün artırıp ülkemizin önündeki yolları kapatırken diğer yandan diyalog ve müzakereden söz edemezsiniz. Bu nasıl bir diyalog anlayışıdır" dedi.

Savaşın İran'ın, bölgenin, dünyanın ve hatta ABD'nin çıkarına olmadığını belirten Pezeşkiyan, "Asıl ABD'liler, savaşı neden başlattıklarının ve şimdi hem kendilerini hem de dünyayı neden bu sorunların içine sürüklediklerinin hesabını vermelidir" ifadelerini kullandı.

"ABD önce tehdit ve yaptırımları kaldırmalı"

İran'ın müzakereye hazır olduğunu yineleyen Pezeşkiyan, "Biz diyaloğa hazırdık ve hala hazırız. Ancak ABD'liler önce tehdit ve yaptırımları kaldırmalı, ardından müzakere etmeliyiz. Çünkü gerçekten müzakere etmek ve anlaşmaya varmak istiyorlarsa tehdit ve yaptırımları sürdürmeleri, bu yöndeki açıklamalarıyla tamamen çelişiyor ve mantıklı bir yaklaşım değil" dedi.

ABD'nin nükleer silah iddialarını gerekçe göstererek İran'a saldırdığını ifade eden Pezeşkiyan, "Nükleer silahların dinen yasak olduğunu defalarca vurgulayan liderimizi öldürdüler ve bölgeyi çıkmaza sürüklediler. Savaş yoluyla hedeflerine kesinlikle ulaşamayacaklar. Yalnızca İran'da değil, bütün bölgede yıkıma ve zarara neden olacaklar. Biz ise böyle bir şeyin yaşanmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Halkımız bugün ABD'ye güvenmiyor"

ABD'nin İran halkına yeniden saldırmayacağını kanıtlaması gerektiğini belirten Pezeşkiyan, "Halkımız bugün ABD'ye güvenmiyor. Müzakere etmemiz halinde bize yeniden saldıracaklarını düşünüyor. Halkımızı korkutmak için medyada sürekli ülkemize saldıracakları yönünde propaganda yapıyorlar. Oysa halkımız şehit olmaktan korkmuyor. Sizler de Müslüman kardeşlerimiz olarak onlara Müslümanlara bu şekilde davranılamayacağını anlatmalısınız. Biz kimseye zorbalık yapmak istemiyoruz ancak zorbalığa da boyun eğmeyiz" dedi.

"Müzakere etmek teslim olmak anlamına gelmez"

Münir ise görüşmede, gerilimin azaltılması amacıyla yürütülen diplomatik girişimler hakkında bilgi verdi. Bölgede yeniden savaş çıkması ihtimalinden endişe duyduklarını belirten Münir, sorunların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ve Pakistan'ın bu yöndeki çabalara destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

İslamabad Mutabakatı'nın hayata geçirilememesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Münir, "Müzakere etmek hiçbir zaman zayıflık göstergesi ya da ABD karşısında boyun eğmek ve teslim olmak anlamına gelmez. Çünkü İran halkı, onurunu, kararlılığını ve gücünü dünyaya defalarca göstermiştir. Müzakere, sorunları savaş, çatışma ve güvensizlik dışında başka yollarla çözmek için bir fırsattır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı