İngiltere'den İsrail'e E1 Yerleşim Tepkisi

İngiltere'den İsrail'e E1 Yerleşim Tepkisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Doğu Kudüs'te yasadışı E1 yerleşim projesini onaylama planına tepki gösterdi. Lammy, bu planların uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Doğu Kudüs'te "E1" adlı yasadışı yerleşim yerine yönelik planı onaylayacağını açıklamasına tepki göstererek, " İngiltere, İsrail hükümetinin gelecekteki bir Filistin devletini ikiye bölecek E1 yerleşim planlarına şiddetle karşı çıkmaktadır" dedi.

İngiltere, aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te yasadışı yerleşim yerlerini genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmasına tepki gösterdi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in Batı Şeria'yı bölecek ve Doğu Kudüs'ten koparacak bir yerleşim yeri geliştirme planlarının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini ve derhal durdurulması gerektiğini belirtti. Lammy, "İngiltere, İsrail hükümetinin gelecekteki bir Filistin devletini ikiye bölecek ve uluslararası hukukun açık bir ihlali anlamına gelen E1 yerleşim planlarına şiddetle karşı çıkmaktadır. Bu planlar derhal durdurulmalıdır" dedi.

İsrail, Batı Şeria'daki bölgeleri birbirinden ayırmaya ve Kudüs'ü dört bir yandan Filistin topraklarından koparmayı planladığı "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konut inşa etmeyi planlıyor. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Kara yolunda araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Kısa sürede ormanı yutan yangının nedeni akılalmaz
Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak

Murat Kapki'nin ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız kardeşini taciz ettiler, kendisini de vahşice katlettiler
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma

Özel'in iddiaları sonrası büyük kavga! Küfürler havada uçuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı

Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.