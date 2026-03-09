Starmer: "İran'daki savaş ne kadar uzun sürerse, ekonomimizi etkileme ihtimali o kadar artar"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla orta Doğu ve Körfez'de geniş bir alana yayılan savaşın hayat pahalılığını artırabileceğini ifade ederek, " İran'daki savaş ne kadar uzun sürerse ekonomimizi etkileme ihtimali o kadar artar" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra'daki bir toplum merkezinde İran'a ilişkin güncel gelişmeler ve savaşın etkilerine ilişkin sorulara cevap verdi. Konuşmasında İran'da dokuzuncu gününe giren savaşın endişeye neden olduğunu ve insanların gelişmeleri yakından izlediğini ifade eden Starmer, "Hükümet olarak aldığımız bazı önlemler konusunda sizi temin etmek istiyorum. Öncelikle, bölgede müttefiklerimizle çalışmalar yürütüyoruz. Bölgede şu anda saldırı altında olan ülkelerle çalışıyoruz. Körfez ülkelerinin birçoğu, İran'a yönelik herhangi bir saldırıda hiçbir rol oynamamış olmalarına rağmen yine de saldırıya uğruyorlar. Bu nedenle, onlarla çok yakın çalışıyor ve savunma kapasitelerini güçlendirmeye yardımcı oluyoruz" dedi.

Starmer, "Bölgede savaş uçaklarımız bulunuyor ve oradaki kapasitemizi artırdık. Dron karşıtı sistemler, radarlar ve koordine ettiğimiz birçok başka çalışma var" ifadelerini kullandı.

"35 bin kişiyi geri getirdik"

Hükümetin tedbir aldığı ikinci meselenin bölgedeki 300 bin İngiliz vatandaşı ile ilgili olduğunu ifade eden Starmer, "Şimdiye kadar 35 bin kişiyi geri getirdik ve tahmin edebileceğiniz üzere bu operasyonlar için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Hükümetin tedbir aldığı üçüncü konunun ise savaşın ekonomik etkileri olduğunu ifade eden Starmer, "Bunun, ülke genelinde birçok insan için bir numaralı mesele olduğunu biliyoruz. Bu konuda ciddi bir kaygı var" dedi. Starmer, "Hükümet içinde tüm kurumlar arasında çalışıyor, riskleri değerlendiriyor, gelişmeleri izliyoruz. Uluslararası ortaklarımızla görüşüyor birlikte daha fazlasını nasıl yapabileceğimize bakıyoruz. Amacımız burada insanların ve işletmelerin yaşayabileceği muhtemel etkileri azaltmak" dedi.

İngiltere Başbakanı Starmer, " İran'daki savaş ne kadar uzun sürerse, ekonomimizi etkileme ihtimali o kadar artar. Bu durum herkesin hayatını, her haneyi ve her işletmeyi etkileyebilir. Bizim görevimiz bunun önüne geçmek" şeklinde konuştu.

ABD ile ilişkilerin "beklenildiği gibi devam ettiğini" söyledi

Toplum merkezinde bir katılımcının ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ile "özel ilişkilerin" zarar gördüğüne ilişkin açıklaması ve ikili ilişkilerin durumuna ilişkin bir sorusuna Starmer, "ABD ve İngiltere, her zaman olduğu gibi günlük bazda birlikte çalışıyor. Özellikle İran konusunda ABD şu anda yaptığımız anlaşma çerçevesinde İngiliz hava üslerini kullanıyor. Bunun ötesinde genel olarak, her gün istihbarat paylaşımı yapılıyor. Bölgede hem İngiliz askerleri hem de Amerikan askerleri, aynı yerlerde aynı üslerde konuşlu durumda" ifadeleriyle cevap verdi.

ABD ile ikili ilişkilerin beklendiği gibi devam ettiğini ifade eden Starmer, "Fakat şunu söylemek isterim. Neyin İngiltere'nin çıkarına uygun olduğuna dair kararlar, İngiltere Başbakanı tarafından verilir. Ben, bütün kararlara bu yaklaşımla yaklaştım" dedi.

Hükümetin İran'daki savaşla birlikte ortaya çıkacak hayat pahalılığı konusunda hangi somut adımları atacağı yönündeki bir soruya Starmer, "İnsanların 'Acaba durum daha kötüye mi gidecek?' diye sormasını anlıyorum. Bunun kendilerini ve ailelerini nasıl etkileyebileceğini düşünmelerine de hak veriyorum. Şu anda yaptığımız şey, riskleri izlemek ve başkalarıyla birlikte çalışarak bu riskleri azaltmak" şeklinde cevap verdi.

Starmer, "Enerji fiyatları konusunda, hane halkı için enerji fiyat tavanı, haziran ayına kadar yürürlükte olduğunu söyleyebilirim. Bunun değişmesini beklemiyorum. Bu da insanlara, bir ölçüde güvence verecektir. Ancak hükümet, işletmeler ve diğer aktörler için gelişmeleri dikkatle izleyecektir" dedi.

"Bu sorunu, gerilimi azaltacak bir noktaya getirmemiz gerekiyor"

İran'daki savaş konusunda İngiltere'nin bölgedeki müttefiklerini korumak için çaba gösterdiğini vurgulayan Starmer, "Gelen füzelerle başa çıkmak üzere mümkün olduğunca fazla savunma kapasitesi sağlamak ve gelen dron tehditlerini etkisiz hale getirmek için bölgedeki ülkelerle çalışıyoruz. Daha genel olarak, bu sorunu gerilimi azaltacak bir noktaya getirmemiz gerekiyor. Görüşmelerimizin bir kısmı, tam olarak bunun üzerine. Bu durumu nasıl gerginliği düşüren bir yola sokarız ve daha fazla tırmanmasını nasıl engelleyebiliriz, buna bakıyoruz" dedi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı