İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve mükerrer suçlardan dolayı cezaevinde bulunanların iyi halden şartlı salıverilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren 10. Yargı Paketi üzerinde son rötuşlar yapılıyor.Teklifin, bu hafta içinde TBMM'ye sunulması, bayram öncesinde de yasalaştırılması planlanıyor.

50 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK

10. Yargı Paketi'ndeki detaylara göre; cezaevlerindeki kapasitenin 410 bini aştığı, yeni infaz düzenlemeleri ile 45-50 bin hükümlünün denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye olacağı ve kalan üç senelik cezalarını dışarıda tamamlayacakları belirtiliyor.

HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; son rötuşların bir iki gün içinde yapılacağı infaz paketinde en çok merak edilen, erken tahliye imkânından hangi suç tiplerinin faydalanacağıydı. Edinilen bilgilere göre 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen çeşitli ceza alanlar, kapalı cezaevinden açık cezaevine üç yıl erken geçecek ve infazları dışarıda tamamlanacak. Hâlen açık cezaevinde bulunanlar ise tahliye edilecek.

KURUL BELİRLEYECEK

Erken tahliye imkânından yararlanmak için cezaevi gözlem kurullarının olumlu rapor vermesi gerekecek. AK Parti kaynakları "Bir anlamda vatandaşı ve kamuoyunun hassasiyetini de dikkate almak durumundayız. Erken tahliye olacak biri dışarıda suç da işleyebilir. Bunun önüne geçilmesi için cezaevi kurullarına büyük iş düşecek. Psikopat eğilimliyse tahliye edilmeyecek elbette. O sebeple gözlem kurulları çok hassas, ince, kılı kırk yaran bir çalışma yapacak. Suç işleme eğilimi sürenlere yol verilmeyecek. Otomatik bir tahliye söz konusu olmayacak. 'Hadi senin üç yılın kaldı, çık' denmeyecek. İyi hâli varsa, pişmansa, cezaevinde meslek kurslarına gidip bir meslek edinmişse, sosyal projelere katılmışsa; hepsine bakacak ve gözlem kurulu bir karar verecek. Bütün bu kriterler yerine getirilmişse şartlı salıverilecekler" dedi.

HAMİLE, ÇOCUKLU, YAŞLI VE HASTA MAHKUMLARA ÖZEL İNFAZ HÜKÜMLERİ

İnfaz paketinin bir diğer önemli düzenlemesi ise özel infaz hükümlerine yönelik olacak. Hamile, çocuklu kadınlar, yaşlı, engelli ve hasta mahkumlarla ilgili özel infaz hükümleri uygulanacak. Hamile ve çocuklar kadınlara kalan cezalarının beş yılını konutta tamamlamaları imkânı getirilecek. Yaşlı, engelli, hasta veya cezaevi şartlarında hayatını tek başına idame ettiremeyecek durumdakilere adli tıp ve cezaevi kurullarının vereceği rapor doğrultusunda kalan cezalarının 8 veya 10 yılını dışarda tamamlamaları sağlanacak.

MÜKERRER SUÇLARA DA İNFAZ İNDİRİMİ GELİYOR

Şu anda basit suç sayılan ve mevzuatta bu suçları 'mükerrer' olarak işleyenler herhangi bir indirime tabi olmadan aldıkları cezanın tamamını cezaevinde geçirmek zorunda. AK Parti kurmayları "Çeşitli suçlarda cezada bir infaz indirimine gidilirken sadece mükerrer suçlar için ayırım yapılması, adaletsiz bir sonuç ortaya çıkarıyor. Mükerrer bir suçtan içerideysen iyi hâlli olsan bile bir indirim uygulanmıyor. Hiçbir teşvik olmadığı için mükerrer suçlular cezaevinde daha fazla problem çıkarabiliyor. Dışarı çıkma umutları olmadığı için psikopata bağlıyorlar. Bu durumdakilerin iyi hâlli olmalarının teşviki, topluma kazandırılması için onlara da bazı indirimler uygulanması gerekiyor" diye konuştu. Yeni düzenleme ile bu cezalarının 3/4'ü tamamlandıktan sonra şartlı salıverme hükümleri uygulanabilecek. İnfaz indirimi basit yaralama, hakaret ve tehdit gibi 'basit suç' olarak tanımlanan suçlara verilen cezaları kapsayacak.