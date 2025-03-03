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İmralı heyeti, Adnan Menderes'i mezarında ziyaret etmiş

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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşen DEM Parti heyetinin, 60 darbesinden sonra idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının mezarlarını da ziyaret ettiği öğrenildi. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın mezarlık ziyaretindeki fotoğrafları paylaşıldı.

Dem Parti'nin İmralı heyetinin geçtiğimiz günlerde İmralı'ya yaptığı 3. ziyaretin ardından beklenen çağrı geldi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan, terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptı.

ÖNDER'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Çağrının ardından PKK terör örgütü ateşkes ilan ederken, İmralı heyetinde yer alan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Habertürk yayınında açıklamalarda bulundu. Önder, İmralı görüşmeleriyle ilgili dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaştı.

İMRALI HEYETİ, ADNAN MENDERES'İN MEZARINI ZİYARET ETMİŞ

Önder, 60 darbesinden sonra idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes, bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarlarını ziyaret ettiğini söyledi. Mezarlık ziyaretine ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.

İmralı heyeti, Adnan Menderes'i mezarında ziyaret etmiş

İmralı heyeti, Adnan Menderes'i mezarında ziyaret etmiş
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Kemikleri sızlamıştır...

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