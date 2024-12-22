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İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partililerin İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la yapacağı görüşme öncesi çağrıda bulundu. Bahçeli, "İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda, terörün bittiği, terör örgütünün lağvedildiği ortak gelecek ideali, insan ve millet sevgisi çerçevesinde açıklanmalıdır." dedi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, İmralı DEM Partililer ile PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan arasında yapılacak görüşme öncesi çağrıda bulundu.

BAHÇELİ: İMRALI GÖRÜŞMESİNDEN SONRA TERÖRÜN BİTTİĞİ AÇIKLANMALIDIR

Bahçeli, "Kürtler kardeşimiz, terör örgütü iki cihan hasmımızdır. DEM Parti ise CHP'nin istismar siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir. İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda, terörün bittiği, terör örgütünün lağvedildiği ortak gelecek ideali, insan ve millet sevgisi çerçevesinde açıklanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Düşünce yoksunu bir insan kökü kuruyan bir ağaç neyse odur. Hareket varsa hem bereket vardır hem de değişim dinamikleri devrededir.

"TÜRKİYE YENİ YÜZYILIN ZİRVELERİNE TIRMANMAKTADIR"

Türkiye yeni yüzyılın zirvelerine hızla tırmanmaktadır. Sırf muhalefet için muhalefet yapanlar, ağızlarını yalan için açanlar patolojik konulardır, siyaset konusu değillerdir. Türk milleti jeopolitik mirasıyla kenetlenmiştir ve yüksek hedeflere kilitlenmiştir. Geleceğe bakışımız geçmişe dair bildiklerimizle belirlenmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonu düşünce temelinde oturmuştur.

İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

"SİYASİ HIRSLARA BOYUN EĞMİYORUZ"

Ne kendimize sınır koyuyor ne de gem vuruyoruz. Siyasi hırslara boyun eğmiyoruz. Tarihimizi biliyoruz, dostumuzu biliyoruz ve düşmanlarımızı tanıyoruz. Özgüvenimizi zedeleyen ürkekliği kabul etmiyoruz. Kardeşliğin kalleş tertiplerle tahribine müsaade etmiyoruz.

"BİZ TARAFIMIZI BELİRLEDİK"

Biz seçimi yaptık tarafımızı belirledik. İnsan insana can olsun diyoruz. Sevgide buluşalım hoş görüde uzlaşalım. İhtilafların çözümü için irade birliği teşekkül etmelidir. Barıştan herkes bahseder ancak bunun gereğini yerine getiren ne hikmetse çok azdır.

Küresel ölçekte insani, siyasi cephelerin yoğunlaştığı bir dönemde doğru siyaset parlak bir geleceğin anahtarıdır. Suriye yeni bir siyaset kulvarına girmiştir. 54 yıllık Esad zilleti sona erdi. Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin güvenliği açısından olmazsa olmaz önemdedir.

"ESAD MUTLAKA YARGILANMALI"

Dost ve kardeş Suriye halkı zulümden çok çekmiştir. Esad, Lahey'de mutlaka yargılanmalı. İşkenceyle katledilenlerin hesabı katil Esad'dan mutlaka sorulmalıdır. Bu alçak cani Netanyahu ile birlikte mutlaka yargılanmalıdır. Çılgınca eylem ve denemeler yapanların sonu da berhava olmaktır. Şam fethedildiyse Kudüs'ün fethi de yakındır. CHP'nin politikası, BAAS menşeilidir. CHP'nin gayri milli ve ahlaki siyasetinin başka türlü izahını yapmak hakikaten boşuna bir emek ve zaman israfıdır.

"SURİYE, TERÖRDEN ARINDIRILMALI"

Suriye'de PKK/ YPG'ye kesinlikle yer olmamalı, bu örgüt silahlarını Suriye'nin geçiş hükümetine devretmelidir. Tek bir terörist, sınırlarımızda nefes dahi almamalıdır.

İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHasan Ağa:

Adam bir an önce terörü bitirmek için uğraşıyor bir ay önce de demişti ya terör bitti derse İmralı canısı çıksın diye yavaş yavaş dediği oluyor

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Netenyahu ve Esad yargılansın diyen adam APO serbest kalsın diye uğraşıyor. Koltuk sen nelere kadirsin

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Haber Yorumlarıtunaboylu:

Herkes konuşur cumhur ittifakı yapar. İmralıda öcalanı hapisten çıkartıp mecliste parti kurup mecliste konuşturmaya da başlarlar bizde hala suriyedeki pkk ypg bölgelerini temizliycez diye seviniyoz. Bahçeliyi kimse durduramaz kafayı koydu öcalanı hapisten çıkartıp terörü bitirecem diyor. Tüm kürtlerin oylarını garantiye alacaklar gene başkanlık seçimini cumhur ittifakı kazanır bu gidişle

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Hocam dinlenmeye çekil artık valla bitiksin partinde sende sana oy verenin arpadan başka düşündüğü yok

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Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

Adam düz yolda yürüyemiyor hala siyaset yapıyor. güzel demleniyor ama

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Haber YorumlarıOnur Rence:

40.000 sehitin kanı ne kolay ödendi demi terörle müzakere olmaz savaşırsın bitirirsin bitirene kadar ugrasırısın allah sabır verdin

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Haber YorumlarıMurat Kara:

apo teröristin örgütte ne kadar söz sahibi eyer oyleydiyse bunca şehit verene baştan anlasaydın teröristle bu şehit çocukları gaziler analar babalar asla kabul etmiyorlar simdi apo o meclise gelicek konuşacak sonrada dış güçlerin eline masa verilecek

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Haber YorumlarıÖzer Doğan:

Şehitlerin ahı vatana ihanet edenlerin üzerine olsun inşallah tarih bu kara lekeyi de not düşecektir

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Haber YorumlarıXeyati 2:

bahçeli aslında gelin teslim olun diyor.silah bırakma karşılığında bir şey vaat ediyor mu hayır . Cook mu aponun gelip oturması yada konuşması hayır binlerce insan öldü öldürüldü her kesimden bunun hesabını kim verecek niçin neden ne elde edildi apo serbest bırakılsin herkes evinde otursun ya olanlar yetim kalanlar dul olanlar yakılan yıkılan evler bunun vebali ?

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