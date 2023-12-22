İmamoğlu Taksim metrosunda! Yürüyen bantın çalışmamasına yorum yağdı

Megakent İstanbul'da sık sık metrobüs ve metro istasyonlarında yaşanan arızalar gündeme gelirken, İBB Başkanı Taksim metrosunda seyahat etti. Ancak İmamoğlu'nun ekibi tarafından kaydedilen anlarda yürüyen bantın çalışmamasına yorum yağdı.

İMAMOĞLU METROYA BİNDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüzyıl Perspektifinde Sanat: Türkiye'de Modern ve Çağdaşın Serüveni sergisine katıldı. Sergiye metro kullanarak giden İmamoğlu'nun Taksim metrosunda yürüdüğü anlara ilişkin video ortaya çıktı. İmamoğlu yanındakiler tarafından kayıt altına alınan o anlarda yürüyen banta binerek vatandaşlara selam verdi. Liseli çocuklarla bir süre sohbet eden İmamoğlu daha sonra ekibinden akbilini istedi.

BİNDİĞİ BANT ÇALIŞMIYORDU

İmamoğlu'nun da kullandığı yürüyen bantın çalışmaması ise videoyu izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada yorum yağdıran kullanıcılar "Bari başkan için çalıştırsaydınız", "Başkan aslında spor yapmamızı istiyor o yüzden yürüyen merdivenler çalışmıyor" gibi paylaşımlar yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları: