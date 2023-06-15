İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat karıştırmak' davası ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmazken, diğer sanıklar Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, savunmasını yapan 6 sanığın vareste tutulmalarına İmamoğlu'nun ise gelecek çelse hazır edilmesine karar verdi. Ayrıca Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na kamu zararı olup olmadığı konusunda müzekkere yazılmasına hükmetti. Duruşma 30 Kasım'a ertelendi. Duruşmanın ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Milletvekili Turan Taşkın Yılmaz açıklamalarda bulundu.

"BU BİR SİYASİ KUMPAS DAVASIDIR"

"BUGÜN İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ AVUKATI DAVAYA MÜDAHİL OLMA TALEBİNDE BULUNMUŞTUR"