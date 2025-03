Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, diplomasını yaktı

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam diplomasının iptal edilmesi, bugün'kent uzlaşısı' ve 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından CHP İzmir'de demokrasi nöbeti başladı. CHP Bornova İlçe Başkanlığı'nın nöbetine katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaşananlara tepki olarak diplomasını yaktı. Eşki, "Benim üç ayrı üniversiteden üç ayrı diplomam var. Ekrem Başkanın mademki diplomasını elinden aldılar. Artık bu ülkede bütün diplomaların yanma vakti gelmiştir. Bu ülkede artık doktor, mühendis, öğretmen olmanın hiçbir anlamı yok" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam diplomasını iptal edilmesi ve bugün sabah saatlerinde 'kent uzlaşısı' ve 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasına tepkiler artarak devam ediyor.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP İzmir İl Başkanlığı, 'demokrasi nöbeti' başlatmıştı. Nöbet, her ilçe başkanlığında eşzamanlı olarak düzenlenirken Bornova İlçe Başkanlığı'nın nöbetinde Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaşananlara tepki olarak diplomasını yaktı.

"Artık bu ülkede bütün diplomaların yanma vakti gelmiştir"

Diplomanın artık anlamının kalmadığını kaydeden Eşki, "Dün akşam Ekrem Başkanımızın diplomasını yetkileri olmadığı halde iptal ettiler. Benim üç ayrı üniversiteden üç ayr -ı diplomam var. Ekrem Başkanın madem ki diplomasını elinden aldılar. Artık bu ülkede bütün diplomaların yanma vakti gelmiştir. Bu ülkede artık doktor, mühendis, öğretmen olmanın hiçbir anlamı yok. Bu ülkede ya insan olacağız direneceğiz ya bu zulme teslim olup köle olacağız. Dün akşamdan beri dostlarım 'Aman sakin ol, dikkatli konuş. Bak herkesi alıyorlar, seni de alırlar' dedi. Benim hayatta hiçbir zaman hele ki siyasette hiçbir zaman B planım olmadı. Benim Genel Başkanım Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayım Ekrem İmamoğlu. Ya onlarla iktidara gideriz ya onlarla cezaevine gireriz. Hiçbir zaman faşistlerden korkmadım, korkmayacağım" ifadelerini kullandı.

"Memleketin polislerine memleketin çocuklarını dövdürmeye çalışıyorlar"

İstanbul'da yaşanan olaylara da gönderme yapan Eşki, şunları söyledi:

"Ekrem Başkan bir fani. Hepimiz bu hayata doğup büyüyüp ölmeye geliyoruz. Ekrem Başkan da Türkiye Cumhuriyeti ve CHP için hapis yatar. Gerekirse hayatını verir. Aynısını ben de yaparım beni yetiştiren babam da yapar. Bizim onlardan yana korkumuz yok. Benim korkum bu ülkenin her gün daha da geri gitmesi, dünyaya daha da rezil olması, çocuklarımızın geleceğinin kararması, ülkemizin gelişiminin önüne geçmesi, yarınlara umutla bakmamamız. Benim korkum, Türkiye Cumhuriyeti'nin her gün her saat daha da rezil olması. Memleketin çocukları üniversitelerde kapıya çıkıyorlar. Memleketin polislerine memleketin çocuklarını dövdürmeye çalışıyorlar. Memlekete huzur getirmeye çalışıyorlar. Bu melekete huzur gelmesini bir yolu var. Bu memleketin tepesine çöreklenmiş o çetenin bu ülkenin başından gönderilmesi."