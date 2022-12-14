İmamoğlu'nun daveti sonrası İBB binasının önü mahşer yerine döndü

Hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir" çağrısı sonrası birçok kişi Saraçhane'deki İBB binasının önüne akın etti. Gelen son görüntülerde alanın tıka basa dolduğu görülüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla siyasi yasak ve hapis cezası istenen davanın dördüncü duruşması bugün görüldü.

ALAN TIKA BASA DOLDU

Mahkemeden çıkacak karar öncesi Ekrem İmamoğlu, İstanbulluları Saraçhane'deki İBB binası önünde toplanmaya çağırdı. İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum." dedi. İmamoğlu'nun çağrısının ardından çok sayıda kişi İBB binasının önüne akın etti.

KALABALIK ARTIYOR

İBB binasına Atatürk'ün fotoğrafı asıldı. Kalabalık her geçen dakika artarken, "Hak, hukuk, adalet" ve "Her şey çok güzel olacak" sloganları atılıyor.

"SARAÇHANE'DE GÖRÜŞÜRÜZ"

Öte yandan İmamoğlu'nun çağrısına ilk yanıt İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Twitter'daki paylaşımında Akşener, "Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz" dedi.

METRO SEFERLERİ SIKLAŞTIRILDI

Metro İstanbul, Twitter'da Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını alıntılayarak yaptığı paylaşımda, metro seferlerinin sıklaştırıldığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Saraçhane'de 16.00'da gerçekleşecek buluşma sebebiyle oluşan yolcu yoğunluğu nedeniyle M1, M2, M4, M5, M7, T1, T4 ve T5 hatlarımızda seferlerimiz sıklaştırılmıştır."