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İmamoğlu'nun daveti sonrası İBB binasının önü mahşer yerine döndü

Politika Haberleri

Hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir" çağrısı sonrası birçok kişi Saraçhane'deki İBB binasının önüne akın etti. Gelen son görüntülerde alanın tıka basa dolduğu görülüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla siyasi yasak ve hapis cezası istenen davanın dördüncü duruşması bugün görüldü.

İmamoğlu'nun daveti sonrası İBB binasının önü mahşer yerine döndü

Mahkemeden çıkacak karar öncesi Ekrem İmamoğlu, İstanbulluları Saraçhane'deki İBB binası önünde toplanmaya çağırdı. İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum." dedi. İmamoğlu'nun çağrısının ardından çok sayıda kişi İBB binasının önüne akın etti.

İmamoğlu'nun daveti sonrası İBB binasının önü mahşer yerine döndü

İBB binasına Atatürk'ün fotoğrafı asıldı. Kalabalık her geçen dakika artarken, "Hak, hukuk, adalet" ve "Her şey çok güzel olacak" sloganları atılıyor.

İmamoğlu'nun daveti sonrası İBB binasının önü mahşer yerine döndü

Öte yandan İmamoğlu'nun çağrısına ilk yanıt İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Twitter'daki paylaşımında Akşener, "Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz" dedi.

İmamoğlu'nun daveti sonrası İBB binasının önü mahşer yerine döndü

Metro İstanbul, Twitter'da Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını alıntılayarak yaptığı paylaşımda, metro seferlerinin sıklaştırıldığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Saraçhane'de 16.00'da gerçekleşecek buluşma sebebiyle oluşan yolcu yoğunluğu nedeniyle M1, M2, M4, M5, M7, T1, T4 ve T5 hatlarımızda seferlerimiz sıklaştırılmıştır."

İmamoğlu'nun daveti sonrası İBB binasının önü mahşer yerine döndü

İmamoğlu'nun daveti sonrası İBB binasının önü mahşer yerine döndü

İmamoğlu'nun daveti sonrası İBB binasının önü mahşer yerine döndü

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Ekrem İmamoğlu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (15)

quantum :

Hakaret konusunda bu kadar hassassınızda bırak hakareti millete alenen küfreden malum iş adamı hakkında bugüne kadar niye hiçbir şey yapmadınız?

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Ertuğrull Dağlı:

İşine gelince ne güzel metro hatlarını sıklaştırıyosun. Lafa geldiğinde hiçbir imkan tanınmadı bize falan.

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Mehmet :

Ahmak dedi diye mi yargılanıyor? Bu sözü ilk sarf eden nerde peki?

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