İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Hatay çıkışına AK Parti cephesinden yanıt: Seçim yaklaştıkça agorafobiye yakalanıyor

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi bir şey gelmez" sözlerine tepki olarak söylediği "Bile isteye yardım etmediğinin ifadesi. Seçime 1 ay kaldı diye sözüm ona milleti korkutacak" ifadelerine AK Parti cephesinden yanıt geldi. İmamoğlu'na yanıt veren İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Seçim yaklaştıkça öfke kontrolü sorunu yaşayan ve agorafobiye yakalanan CHP'li İBB Başkanı, kendisi eser ve hizmet üretemediği için yapılan işleri görmezden gelmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

SİYASETTE HATAY POLEMİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin yıktığı Hatay'daki aday tanıtım toplantısında, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU: BİLE İSTEYE YARDIM ETMEDİĞİNİN İFADESİ

Bu sözlere yönelik İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bile isteye yardım etmediğinin ifadesi" diyen İmamoğlu, "Seçime 1 ay kaldı diye sözüm ona milleti korkutacak. Bu ifadeler hafife alınacak ifadeler değil, tıbbın konusu bu ifadeler. Bu tür davranışları toplumun vicdanına bırakıyorum" dedi.

İMAMOĞLU: BU TEHDİDİ MİLLETİMİZ YUTMAZ"

"Erdoğan analize muhtaçtır" sözlerini kullanan İmamoğlu, "Bu nasıl bir anlayış? Milletin efendi olduğunu bunlar öğrenecek 31 Mart'ta. Millet efendi, siz değilsiniz. Bu tehdidi milletimiz yutmaz. Bu millet bu tehdidin cevabını öyle bir verir ki… Bu tehdidinizin karşılığı milyonlar olacak göreceksiniz" diye konuştu.

İMAMOĞLU'NA AK PARTİ CEPHESİNDEN YANIT

İmamoğlu'nun bu sözlerine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

KABAKTEPE: SEÇİM YAKLAŞTIKÇA ÖFKE KONTROLÜ SORUNU YAŞIYOR

Kabaktepe şunları söyledi: "Hiçbir zaman İstanbul'u gündemlerine almayıp, sadece siyasi kariyerlerine basamak olarak gören misafir başkan, her fırsatta Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ederek prim yapacağını sanıyor! Seçim yaklaştıkça öfke kontrolü sorunu yaşayan ve agorafobiye yakalanan CHP'li İBB Başkanı, kendisi eser ve hizmet üretemediği için yapılan işleri görmezden gelmeye çalışıyor. Soruyoruz; devasa büyüklükte bir bütçe ile 20 otobüs için hizmet töreni yapmak hangi bilimin konusudur?"

AGORAFOBİ NE DEMEK?

Agorafobi, kişinin yardım bulamayacağı, kaçamayacağı, kapana kısılmış ya da çaresiz hissedebileceği durum ve ortamlardan korkması ve kaçınması ile karakterize bir kaygı bozukluğudur. Bu durumlarda panik atak ve benzeri semptomlar ortaya çıkabilir ya da bu belirtilerin olacağı korkusu vardır.