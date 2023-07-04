Tanju Özcan, "Değişim ve Adalet" yürüyüşündeyken tarafını açık açık ilan etti: Gönlümden geçen aday İmamoğlu

Seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na değişim çağrısı yapınca, kısa süre önce döndüğü CHP'den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara'ya yaptığı "Değişim ve Adalet" yürüyüşünün ikinci gününde tarafını açık açık belli etti. Özcan katıldığı canlı yayında, "Benim gönlümden geçen genel başkan adayı sayın İmamoğlu. İmamoğlu babamın oğlu değil. Ben halkı dinleyerek siyaset yapıyorum" dedi.

CHP Genel Merkezi'ne "Değişim ve Adalet" yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı, katıldığı canlı yayında tarafını belli etti. Özcan, "Benim gönlümden geçen genel başkan adayı sayın İmamoğlu. İmamoğlu babamın oğlu değil. Ben halkı dinleyerek siyaset yapıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'den 1 yıllığına ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde partisine geri döndü. Ancak Özcan'ın partisiyle arası bu bir kez daha bozuldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na koltuğu bırakma çağrısı yapan Özcan, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Tanju Özcan ise, Bolu'dan Ankara'ya 10 gün sürecek "Değişim ve Adalet" yürüyüşünü başlattı.

"BENİM GÖNLÜMDEN GEÇEN ADAY İMAMOĞLU"

Tanju Özcan, yürüyüşünün ikinci gününde CHP'de Genel Başkanlık için destekleyeceği ismi açık açık ilan etti. Habertürk canlı yayınına bağlanan Özcan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun doğru aday olduğunu savundu. Özcan, şunları söyledi: "Benim gönlümden geçen genel başkan adayı sayın İmamoğlu. İmamoğlu babamın oğlu değil. Muharrem İnce'ye yakınlığımız gibi bir yakınlığımız yok. Sayın İmamoğlu aday olması halinde kendisini desteklemeye hazır olduğumu ifade ettim. Bu partide adı bilinen veya bilinmeyen çok sayıda insan var. Ben halkı dinleyerek siyaset yapıyorum.

"İMAMOĞLU İLE ÖZEL YAKINLIĞIM YOK"

Sayın İmamoğlu ile çok özel yakınlığım, dostluğum yok. Birkaç kez kahve içmişliğimiz var. İmamoğlu, Muharrem İnce gibi değil bede. Muharrem İnce, sırdaşım ve dostumdu. Halk İmamoğlu'nu destekleyip 'Bu iş İmamoğlu ile olur' dediği için, halkın sesini dinleyen bir siyasetçi olarak bu şartlarda sayın İmamoğlu cesareti gösterip 'adayım, genel başkan değişmeli, demokratik tüzük ortaya konulmalı, programımız güncellemeli, kadrolarımız yenilenmeli' diyecekse arkasında, yanında, peşinde dimdik durmaya hazırım."