İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya Murat Kurum tepkisi: Dönsene Ankara'ya, işin gücün yok mu senin?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'a oy isteyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sert tepki gösterdi. İmamoğlu, "Dönsene Ankara'ya. İşin gücün yok mu senin?" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'daki halk buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sahaya inerek Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'a oy istemesine tepki gösterdi.

"DÖNSENE ANKARA'YA! İŞİN GÜCÜN YOK MU SENİN?"

İBB Başkanı İmamoğlu, "İçişleri Bakanı'na buradan sesleniyorum. Dönsene Ankara'ya. İşin gücün yok mu senin? Ekrem İmamoğlu burada aday. Nedir? 'Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyin işte Sayın aday Kurum'a verin.' Yahu sizin başka işiniz yok mu? Devletin bakanısınız. Ben size bir şey diyeyim mi? Başları eğik gezecekler biraz utanmaları varsa." ifadelerini kullandı.

"ONLARIN 25 YILDA YAPTIĞININ YARISINI, BİZ 5 YILDA YAPTIK"

Görev süresi boyunca İstanbul'da yaptıkları çalışmaları da anlatan İmamoğlu, "Var mıydı 100 bin çocuğa burs dağıtmak? Biz dağıttık. Sadece Üsküdar'da 10 bin gencimiz, üniversite burslarından faydalanıyor. Onlar, halka ait alanları, bir avuç insana dağıttılar mı? Salacak'ta yıkımlar yaptık; gördünüz değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez, 5 yılda 65 kilometre metroyu açtık. Onların 25 yılda yaptığının yarısını, biz 5 yılda yaptık." dedi.





İmamoğlu, şunları kaydetti:

"31 Mart'a 4 gün kaldı. Bugünü saymıyoruz. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Yani şu var ya; 1, 2, 3, 4, 5...8. Onun gibi bir şey ama benimki gerçek. 4 gün. Pazarı da sayarsak 5. Ben onu bir gün bulup, 65 adım attıracağım ona."