İmamoğlu'ndan Akşener'in aday olarak kendisini gösterdiği iddialarına yanıt: Benim adayım genel başkanımdır

6'lı Masa'nın dünkü toplantısında 4 partinin adaylık için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini gündeme getirdiği iddiası kulisleri hareketlendirdi. Bugün katıldığı canlı yayında söz konusu iddia sorulan İmamoğlu, "Ben de bu iddiaları internetten okudum. Her CHP'linin adayı genel başkanıdır, benim de adayım genel başkandır" dedi.

6'lı Masa'nın kurmayları dün 12. kez bir araya gelerek Cumhurbaşkanı adayı konusunda ortak karar aldı. Masadaki 4 parti liderinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adını gündeme getirdiği iddiası kamuoyunda yankı uyandırdı.

EKREM İMAMOĞLU'NA AKŞENER İDDİASI SORULDU

Bugün Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Yeni Bir Sabah" programına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da kulislerde konuşulan bu iddia soruldu.

"İDDİAYI BEN DE İNTERNETTEN OKUDUM"

İmamoğlu şu yanıtı verdi; "Sahadaydım, döndüğümde toplantı bitmişti. Toplantıda bitenleri sosyal medyadan biraz gördüm. Program için biraz erken uyudum. Genel başkanımızdan bir telefon gelmedi konuyla ilgili. Bildiklerim sosyal medyadan gördüğüm kadar. Toplantının içeriği bende TV ve gazetelerden gördüğüm kadarıyla biliyorum. Değişmesi gereken bir şey var rejim. Bu rejim binalarımızı, özgürlüğümüzü tehdit ediyor. İsmimin geçtiği ilk defa konuşulmuyor. İmamoğlu meselesinin bilinçli-bilinçsiz olarak iktidarın tartışmasını anormal bulmuyorum.Şiddetle şunu söyledim 'İmamoğlu 16 milyonluk kentin bir belediye başkanı… Daha önce de söyledim 'Benim adayım genel başkanımdır…"

"BU MASA AYRILIK MASASI DEĞİL, HEPİMİZ ANT İÇTİK"

6'lı masadaki kriz söylentileriyle ilgili de konuşan İmamoğlu, "Bu masa ayrılık masası değil, parçalanma masası değil. Bu masada hepimiz ant içtik. Altılı Masa'dan bir eksilmemeli, iki eksilmemeli. Burada birinin gönlü kırılıyorsa onu tamir edeceğiz. Biri kaygı duyuyorsa onu gidereceğiz. Kaç kişi inanıyordu İmamoğlu'nun İstanbul'da seçimi kazanacağına. Ben mücadele verme biçimini iyi bilen bir insanım. Bugün bile bir araya gelmenizde mani ne? Kaygıları neden gidermiyorsunuz? Millet İttifakı'nın mutabakat metnini okudum ve yattım. Milletin güvenini emanet ettiği insanlar bir araya gelecek. Burada sorumluluk Genel Başkanımla başlar, sayın Akşener ile devam eder. İki siyasi partinin birlikte duruşu bize İstanbul'u kazandırmıştır. Bu iki partinin oturup düşünerek, konuşmadan uzlaşma olmaz. Kaygıları gidereceğiz. Ben çok sesli düşünmeyi, şeffaf konuşmayı seven bir insanım. Ben sürece memleket meselesi olarak bakıyorum. Önümüzde pazartesiye kaç gün var. Bu konunun aşılması konusunda feraset gerekiyorsa o feraset dün bir araya gelen Genel Başkanımız ve Sayın Akşener'de vardır. 6'lı Masa'yı namus kabul ederek bu süreci tamir edecekler.

"MESELE 14 MAYIS'TAN SONRASI"

İstanbul'u kolay mı kazandık? İlk çıktığımızda 14-15 puan gerideydik. Hangi şehirde iktidarın en tepesindeki insan gelip 40 miting yaptı? Ana merkezde konuşulan meselelerle İBB Başkanı neden ilgilensin? Siyaseten kimin nereye geleceğiyle hiç ilgilenmedim ama bir sorun olduğunda atladım Ankara'ya gittim, her iki başkanla da görüştüm. İstanbul'da kaç kişi İmamoğlu'nun kazanacağına inanıyordu? Ben mücadele verme biçimini iyi bilen bir insanım. Mesele sadece adaylık meselesi mi? Mesele sadece 14 Mayıs'ı kazanma meselesi mi? Mesele 14 Mayıs'tan sonrası, bunun için de bir arada çalışmayı başarabilmeliyiz."