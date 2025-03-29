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İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar

İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
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Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu protesto etmek için CHP, Maltepe'de miting düzenleyecek. Mitinge CHP dışında EMEP, DEM Parti, Memleket Partisi, Sol Parti, TİP ve BTP'nin katılacağı açıklandı. Memleket Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı, Genel Başkan Muharrem İnce'nin de mitinge katılacağını bildirdi.

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu protesto etmek için 29 Mart Cumartesi saat 12'de Maltepe Sahili'nde miting düzenleyecek.

CHP mitinge, "Şimdi söz bizde! Sen de gel, bu adaletsizlik bu hukuksuzluk son bulsun!" sözleri ile çağrı yaptı.

HANGİ PARTİLER KATILACAK?

CHP'nin İmamoğlu'na destek için düzenleyeceği mitinge EMEP, Dem Parti, Sol Parti, TİP ve BTP katılacağını açıkladı.

DEM PARTİ KATILIM ÇAĞRISI YAPTI

Dem Parti İstanbul Örgütü de CHP'nin Maltepe mitingine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile çağrı yaptı.

Açıklamada, "İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri olarak 29 Mart Cumartesi günü saat 12:00'de Maltepe Mitinginde buluşuyoruz. Demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkıyoruz!" denildi.

BAKIRHAN SOKAĞA ÇIKMAYIZ DEMİŞTİ

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar sürerken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, katıldığı televizyon programında eylemlere dair gelen soru üzerine, "Biz CHP'nin eylemci kitlesi değiliz. Destekleriz ama bu iş için sokağa çıkmayız" yanıtını vermişti.

İNCE KATILACAK, ZAFER PARTİSİ 'KATILMAYABİLİR'

Memleket Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı, Genel Başkan Muharrem İnce'nin yarın Maltepe Mitingi'ne katılım sağlayacağını açıkladı. İnce'nin konuşma yapıp yapmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu ise daha önce yaptığı açıklamada, DEM Parti'nin katılması halinde Maltepe Mitingi'ne katılmayacaklarını açıklamıştı.

Parti, aynı sebeple Saraçhane'deki protestolara da katılmayacaklarını daha önce duyurmuştu.

İMAMOĞLU MİTİNGE ÇAĞIRDI

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Benim kıymetli vatandaşlarım. Milyonlar oldunuz, sandıklara koştunuz. Bana çok güçlü bir yol haritası çizdiniz. Şimdi bayram arifesinde, Türkiye'nin ikinci yüzyılı yolculuğunun arifesinde, hep birlikte yola çıkacağız.

Çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlar, erkekler, hep birlikte İstanbul'un ve Türkiye'nin muhafızları olacağız. Ben sizleri Silivri'den izleyeceğim ama tüm kalbimle, düşüncelerimle ve cümlelerimle sizlerle olacağım. İstanbul'un en büyük buluşmasında özgürlük, demokrasi, adalet için birlikte olalım. Millet büyüktür.

'Dağ başını duman almış, yürüyelim arkadaşlar, güneş ufaktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar.' Sizi çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak. Büyük buluşma 29 Mart Cumartesi saat 12.00'de Maltepe Sahil Miting Alanı'nda."

ÖZEL: BAYRAM ARİFESİNİ DEMOKRASİ BAYRAMINA ÇEVİRELİM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile vatandaşları İstanbul Maltepe Meydanı'nda yapılacak mitinge çağırdı. Özel paylaşımında şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, anneler, babalar, kıymetli büyüklerimiz. Adil ve demokratik bir ülkeyi talep eden çok değerli yurttaşlarım. Tarihe tanıklık ettiğimiz günlerden geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu, vicdanlı yurttaşlarının demokrasiye ve kendi iradelerine sahip çıkma kararlılığına şahitlik ediyoruz. 23 Mart Pazar günü ön seçimle Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu 15.5 milyon yurttaşımız geldi, seçti, tarihe geçti. Başta gençler olmak üzere, her gün meydanları sokakları dolduran19 Mart darbesini püskürten milyonlar bundan sonra korku değil, umut hakim olsun dediler. Birbirimizden güç alacağız. 'Ben de buradayım' dediler. 'Artık söz sadece bir kişide değil millette' dediler.

Demokrasi mücadelemizin değerli neferleri bilin ki Ekrem Başkanımızın adaylığı eşitliğin, adaletin, aydınlık yarınların ve en önemlisi de milletimizin egemenliğinin teminatı olacak bir yolculuğun başlangıcıdır. Gelin, 29 Mart Cumartesi günü saat 12.00'de Maltepe sahil miting alanında Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun yolculuğunu hep birlikte başlatalım. Bayram arifesini demokrasi bayramına çevirip Ekrem başkanımızla ve haksızlığa uğramış tüm yol arkadaşlarımızla bayramlaşalım. Milletin vicdanına çarpan Ekrem İmamoğlu'na ve tüm arkadaşlarımıza yönelik hukuksuz tutuklamalara karşı tek bir ses olalım, Türkiye'nin bugünü ve yarını için hep birlikte ülkemizi aydınlık günlere taşıyalım. O gün o meydanda milyonlarca Ekrem İmamoğlu olacak. Gelin Maltepe'ye koşalım. Meydanda buluşalım. Bu büyük yürüyüşü hep birlikte başlatalım."

İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul Valiliği, Maltepe'de düzenlenecek miting nedeniyle 29 Mart Cumartesi günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 07.00'den itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılı olacak yollar şöyle sıralandı:

"Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."

Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak D-100 kara yolu, Maltepe Bağdat Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıBarış Bakioğlu:

Hırsızı savunan ya hırsızdır ya da ortağıdır

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Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Topunuz çıkın sokağa haydutu hırsızı aklayamazsiniz. O zaman ya beyniniz yok yada sizde hirsizdiniz

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Haber YorumlarıMevlüt:

İmamoğlu'nun gözlerine iyi bakın azıcık insan sarrafı olan yapısını anlar. Gözlerinden yalan akıyor

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Haber YorumlarıMevlüt:

İstanbul için iki dönemdir gizli seçim ittifakı yaptığı dem in katılması beklenen bir şey. İstanbul daki dem in oylarını almasa parayla diploma olan zengin oğlu belediye başkanı seçilemezdi. Şimdi bazıları diyecek ki akp öcalan'la görüşüyorlar. AKP sadece görüşüyor CHP ise ittifak yapıyor. Ayrıca PKK'nın anasını belleyip bitiren AKP dir.

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Haber YorumlarıMevlüt:

Reisi bu günü utanmazlar günü ilan edecekmiş. Bugün sahtekarları ve yolsuzları destekleme günü

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Haber YorumlarıShef :

İddialara cevap vermek yerine miting yapıyorlar. İddiaların önemi yok yani. Yolsuzluk ile ilgili tüm sorulara; muhatap almıyorum diyerek cevap veremiyor. Ortada MASAK raporları var, yanında çalışan sıvacı ne hikmetse İmamoğlu’nun başkan seçilmesinden sonra 5 şirket kurabiliyor ve hesabından 600 milyon lira olduğu söyleniyor raporlarda. Bunlara cevap bulmaya çalışın. CHP tayfası %100 emin olsa yine de savunur. Yerel seçimlerde ; b.. k içinde yaşarız ama yine CHP’den başka vermeyiz, diyenleri hatırlayın. Maalesef bu kitle böyle

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Gençler akıllı olunuz lütfen. Sonra hayatınızı larartamaya çalışan bu insanlar sizi yanlız bırakacaklar. Ortamı germeye çalışıp suçlu olanları suçsuz göstermeye çalışanlardan olmayınız. Sadece ke silerini ve geleceklerini düşünmekten bile aciz insanların oyuncağı olmayınız. Vasıfsız bir elemanın ben parti baskaniyim ama aaa cumhurbaşkanı olmaz benden diyebilen birinin mi peşinden gideceksiniz? Kendi geleceğimize değilse ailenizi dusununuz.

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Hırsızlara karşı din tüccarlarına karşı ahlaksizlara karşı demokrasiyi katledenlere karşı cumhuriyet düşmanlarına karşı tek vücut olmak zorundayız.Hirsizlar sahte delil ve kumpaslarla herkesi içeriye alabilir

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Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Troller iş başında. Benim tek amacım var "Kuvvetler ayrılığının" sağlanması. Oda Ak Parti ile olmayacak gibi duruyor. Saygılarımla.

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Haber Yorumlarıknn_karani:

bunlar hepsi kaypak

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