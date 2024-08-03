İmamoğlu'dan tartışma yaratacak iddia: MHP'li oldukları için bir tek o belediyeye para göndermediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak" açıklamasıyla gündeme gelen CHP'li belediyelerin SGK'ya prim borcu tartışmaları hakkında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu basın toplantısı düzenledi.

"ÖNCE SGK'YI DÜZE ÇIKARIN"

SGK'nın 2023 yılında 885 milyar açık verdiğini ifade eden İmamoğlu, "Vatandaşın vergilerinden aktardılar. CHP'li belediyelerin üstüne gitmek için söyledikleri paranın 10 katı bakın. CHP'li belediyeleri borç belediyesi diye suçlayan bakan beyin karnesi sefil durumdadır. Siz önce kötü yönetimle batırdığınız SGK'yı düze çıkarın. SGK batık yahu, siz kendi başarısızlığınızla yaptınız" şeklinde konuştu.

"45 MİLYON LİRA YARDIM TALEP EDİYORLAR"

Açıklamasının devamında seçimden önce Çekmeköy Belediyesi'nin Cumhurbaşkanlığından 45 milyon lira yardım talep ettiğini ve bu paranın da sorgusuz sualsiz gönderildiğini belirten İmamoğlu, şu ifadelere yer verdi: "Burayı can kulağı ile dinleyin. Hayatımda böyle bir şeye ben rastlamadım açıkçası aklıma bile gelmezdi. Bunu da yapabilirler diye aklıma bile gelmezdi. Bakın 5 Ocak 2024 günü Çekmeköy Beldiyesi, Cumhurbaşkanlığından 45 milyon lira yardım talep ediyor. Bak sen! Benim aklıma gelmez cumhurbaşkanlığına 45 milyon lira bana yardım et diye yazı yazmak. Biz ancak Cumhurbaşkanlığına kapıda bekleyen kredimizin bir tane imzası var onu atsa şu şehrin kasasına 10-12 yıl ödemeli 100 milyonlarca liralık krediler girecek. Bizim aklımıza ancak o yazı gelir. Yazı yazıyor; Çekmeköy Belediyesi ve 5 Şubat 2024 tarihli belgede görüyoruz ki Cumhurbaşkanlığı 'şak' diye bu 45 milyon lirayı İstanbul Çekmeköy Belediyesi'ne göndermiş! Hem de seçimden önce gönderiliyor bu...

"O PARAYI NİYE GÖNDERİYORSUN, NİYE ÖDÜYORSUN?"

Peki bu para 45 milyon lira Çekmeköy'e gönderildiğinde Çekmeköy Belediyesi'nin sigorta ve vergi borcu ne kadardı; 100 milyon lira… Devlete borcu varken yine devletten hem de geri ödemesiz. Milletin parası ya! Geri ödemesiz 45 milyon lirayı niye gönderiyorsun, niye ödüyorsun. Şimdi diyecekseniz ki 'ne kadar yüksek tonda anlattın Ekrem İmamoğlu ya!' 45 milyon lira işte Allah'ın insanı bir tane Çekmeköy Belediyesi'ne yollamış niye bu kadar yüksek tonda tepki veriyorsun.

"BENİM AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZ"

Bitmedi ki… Aynı şekilde Ocak 2024'te yine hemen seçimden önce Beyoğlu Belediyesi'ne de 45 milyon lira gönderildi. 2022 Aralık ayı ile Ocak 2024 arasındaki 13 aylık süreçte Beyoğlu Belediyesi'ne gönderilen toplam hibe para 70 milyon lira benim aklımın ucundan geçmez. Cumhurbaşkanlığından para istemek.

"CUMHURBAŞKANLIĞINDAN PARA İSTEYİN"

Ben buradan Türkiye'deki tüm belediyelere tavsiyede bulunmak istiyorum. Aklınızdan gelen rakamı yazın Cumhurbaşkanlığından para isteyin bakalım kaçınıza yollayacak. Türkiye'deki bütün belediyeler yerel yönetimler lütfen cumhurbaşkanlığına yazı yazın pazartesinden tezi yok para talep edin! Hatta her birinize tavsiyem SGK borcunuz kadar para talep edin. Hatta tavsiyem şu onlar gibi yapmayın gelen para ile de SGK borcunuzu ödeyin! Bak geleceğine de inanıyorum hee! Peki niye bu kadar yüksek tonda anlatıyorum altı üstü bir Çekmeköy bir de Beyoğlu…

"24'ÜNE YOLLADILAR, 1 BELEDİYEYE YOLLAMADILAR"

Bitti mi bitmedi… Bu arada Beyoğlu Belediyesi'nin o dönem kamu borçlarına tam 198 milyon lira borcu var. Yani SGK ve vergi borçları. Gördük ki mesele Çekmeköy ve Beyoğlu değil. İstanbul'daki AK Partili tüm belediyelere seçimde harcanmak üzere seçimden hemen önce aynı tarihte 45'er milyon lira hibe para göndermiş. Burada bile vicdan.. Ya bunlarda hiç vicdan bile yok. 1 belediyeye yollamamışlar sadece 25 belediyeleri vardı 24'üne yolladılar 1 belediyeye yollamadılar. Niye biliyor musunuz MHP'li oldukları için Silivri Belediyesi'ne yollamadılar. Ortaklarına bile yollamadılar böyle bir ortaklık olur mu?

"İÇİM YANIYOR"

Bunlar eşit vermeyi bile çok görmüşler. MHP'li Silivri Belediyesi'ne… Ortaklarına göndermemişler. Güldüğüme bakmayın içim yanıyor. 24 ilçe belediyesine seçim için 1 milyar 80 milyon lira para göndermiş seçim için cumhurbaşkanlığı… Bu milletin cumhurbaşkanı İstanbul'daki 24 AK Partili belediyeye muhtemelen bir o kadar da İBB başkan adayına gönderdiler. Şimdiki sayın bakana… Belli ki seçimi kaybeden o değilmiş ki tekrar bakan olarak da atandı. Diline doladığını iştirak borcumuz da işte bu kadar. Halka hizmet bunların defterinden silinmiş parti devleti mantığını görüyorsunuz biz işte buna karşıyız. Partizanlığın zerresini yapan bir arkadaşım olsa onun karşısında duracağımı milletim önünde söz veriyorum."