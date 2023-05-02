İlkadım Belediyesi'nden EYT'liler için 30 milyonluk kredi talebi

Samsun'un İlkadım Belediye Meclisi toplantısında, belediyeden emekli olmaya hak kazanan personellerin ikramiyelerinin ödenmesi için talep edilen 30 milyon TL'lik borçlanma talebi teklifi komisyona havale edildi.

7 gündem maddesinin görüşüldüğü İlkadım Belediye Mayıs Ayı Olağan Toplantısı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında belediyedeki meclis toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda borçlanma maddesi hariç tüm maddeler ilgili komisyonlara havale edilirken, Başkan Demirtaş ise 30 milyon TL'lik borçlanma teklifini bugün karara bağlamak istedi.

"30 milyonluk kredi sözü aldık, teklifi bugün karara bağlayalım"

Bu ay 11, daha önceden de 56 olmak üzere toplam 67 personelin EYT kapsamında emekli olma hakkı kazandığını ve bu işçilerin tazminatlarının ödenmesi için kredi kullanılması gerektiğini ifade eden Başkan Necattin Demirtaş, "Geçen meclis 10 milyon lira kredi kullandırılmasıyla ilgili izin almıştık. Bunun üzerine ben İller Bankası'na gittim. Para vermiyor. 'Teminat veririm ancak' diyor. Bankalardan da para alınamıyor. Sadece Ziraat Bankası'ndan bir 30 milyon kredi alma umudu doğdu. Tabii, bunun altında da İller Bankası teminat mektubu verecek. Ziraat Bankası da kredi verecek. Böyle bir yapıyla ancak olabiliyor. Biz de bu fırsatı, bu manada krediyi değerlendirmek adına şu anda elimizde önceden emekli olan var. Şu anda nisan ayı emeklilerini saydılar. 56 kişi de önceden emekli olmaya hak kazandı. Şu anda parayı alma meselesi nedeniyle de biraz rölantiye giden insanlar var. Yani emekli olmak istiyor ama parayı alamayacağı düşüncesiyle ağırdan alıyorlar. Biz de zaten para ödeyemiyorsak adamları şey yapmamıza gerek yok. Yani bu 30 milyonun böyle bir fırsatımız önümüze doğdu. Geçen hafta ben Ankara'daydım. Bunu alma imkanımız olacak. İller Bankası mektup verecek, Ziraat Bankası da kredi verecek. Teklifi bugün karara bağlama istediğim zaman kazanmak için. Yoksa komisyonuna tabii ki havale olabilir. Sorun değil. Bir an önce bunun kararını verirsek ben de elden gidip takip edeceğim. Kritik bir zaman dilimindeyiz. Hazır bu kredinin sözünü almışken yerine getirelim arzusu var bende. Tabii ki takdir meclisimizin. Ben öyle değerlendirdiğim için bunu komisyona gitse de yapılacak farklı bir şey olmayacak" dedi.

Başkan Demirtaş'ın söz konusu maddeyi bugün karara bağlama teklifi, Cumhur İttifakı üyeleri tarafından, "Komisyona havale edelim, orada tartışırız, zaten bir gün sonra komisyon var" denilerek kabul görmedi. Madde, oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

İlgili komisyonlara havale edilen 7 madde, komisyonlardan sonra son kez mecliste görüşülecek. - SAMSUN