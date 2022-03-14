İlk kez Türkiye'ye geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'u resmi törenle karşıladı. Scholz'un bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜLER

Erdoğan ve Scholz'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile Almanya Milli Marşı çalındı. Scholz, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Scholz, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Scholz, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

14. YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 5 günde yürüttüğü diplomasiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Almanya Başbakanı ile görüşme sayın Cumhurbaşkanımızın son 5 günde dünya liderleriyle gerçekleştireceği 14. yüz yüze görüşme olacak. Her şey, dünyada barış, istikrar ve adaletin tesis edilmesi için. Güçlü siyasi liderlik, güven ve istikrarı esas alan sosyo-ekonomik yapımız ülkece en büyük imkanımız." ifadelerini kullandı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

5 günlük süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumun ilk gününde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Erdoğan daha sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Gündeminde Ukrayna'daki son durum vardı.

Erdoğan yine forumun ilk gününde Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'i kabul etti. Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi. Erdoğan forumun 2. gününde ise Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü. Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Yine 2. gün diplomasi trafiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik ile de ayrı ayrı görüştü.