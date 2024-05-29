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İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu 7. toplantısını gerçekleştirdi

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AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun 7. toplantısının yapıldığını belirtti. Toplantıda Hacettepe Üniversitesi'nden gelen akademisyen Prof.Dr. Candan Gökçeoğlu'nun sunumu yapıldı. İliç maden ocağında yaşanan toprak kayması sonrası kontrollü bir şekilde çalışmalara devam edildi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun 7. toplantısının yapıldığını belirtti.

Milletvekili Karaman toplantıya ilişkin olarak yaptığı açıklamada; "İliç Maden Kazası Araştırma komisyon toplantımızda; Hacettepe Üniversitesinden gelen değerli akademisyen hocamız Prof.Dr. Candan Gökçeoğlu'nun sunumuyla bilgilendirildik. Hocamıza emeğinden ötürü teşekkür ederiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim. Ayrıca yeni yaşanan toprak kaymasına ilişkin olarak da İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde alan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir." ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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