İletişim Başkanlığı, Kara kuvvetleri bandosunun CHP'nin seçim zaferini kutladığı iddiasını yalanladı

31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yüzde 37,7'lik oyla 1. parti konumuna yükselen CHP ile ilgili iddia büyük ses getirdi. Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bando ve Armoni Mızıkası'nın ordudaki siyaset yasağını delerek CHP'nin seçim zaferini kutladığı öne sürüldü.

İDDİA KAMUOYUNDA BÜYÜK SES GETİRDİ

Söz konusu iddiaya bazı basın yayın organları da yer verirken, haberlere ilişkin İletişim Başkanlığı'nda açıklama gecikmedi.

"ORDUDAKİ SİYASET YASAĞI DELİNDİ" İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "CHP'nin seçim zaferi Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bando ve Armoni Mızıkası tarafından coşku ile karşılandı. Ordudaki siyaset yasağı delindi." iddiası doğru değildir.

"KARA KUVVETLERİNE BAĞLI BÖYLE BİR BİRLİK YOKTUR"

Türk Kara Kuvvetlerine bağlı Bando ve Armoni Mızıkası adlı bir birlik bulunmamaktadır. Armoni Mızıkası Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Türkiye'nin en eski ve köklü çok sesli müzik kurumudur.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

1 Nisan 2024 tarihinde Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Ankara'nın hiçbir yerinde prova dahil hiçbir faaliyet yapılmamıştır. Ayrıca ilgili tarihte Kara Kuvvetleri Komutanlığı binasında herhangi bir kutlama gerçekleştirilmemiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."