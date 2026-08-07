Mekke Savunma Anlaşması Tarihi Adım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin, "Ortak tarihimizin, köklü kardeşlik bağlarımızın ve güçlü dayanışma irademizin stratejik bir zeminde daha da tahkim edilmesi bakımından tarihi bir adımdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Duran, açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin değişen ve karmaşıklaşan küresel güvenlik ortamında ülkelerle geliştirdiği stratejik iş birlikleri sayesinde bölgesel ve küresel barışın yanı sıra güvenlik ve istikrara katkı sunmayı kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti.

İletişim Başkanı Duran, şöyle devam etti:

"Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması; ortak tarihimizin, köklü kardeşlik bağlarımızın ve güçlü dayanışma irademizin stratejik bir zeminde daha da tahkim edilmesi bakımından tarihi bir adımdır. Herhangi bir ülkeyi hedef almayan Mekke Anlaşması; üç ülkenin ortak güvenliğini ve kolektif caydırıcılığını güçlendirirken savunma sanayii iş birliğini ve askeri birlikte çalışabilirliği ileri taşıyacak, bölgemizde barış ve istikrarın korunmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortaya koyduğu bu güçlü irade; zor zamanlarda omuz omuza duran kardeş milletlerin ortak değerlerine sahip çıkmasının ve geleceğin güvenlik mimarisini dayanışma içerisinde inşa etme kararlılığının somut bir tezahürüdür. Mekke'de imzalanan bu tarihi anlaşmanın üç kardeş ülke için hayırlara vesile olmasını diliyor; Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan arasındaki köklü kardeşliğin ve stratejik iş birliğinin daha da güçlenmesini temenni ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı