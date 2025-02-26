İlçeyi karıştıran olay! 5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, seçimlerin üzerinden geçen uzun sürenin ardından bölge halkını şaşırtan bir olay yaşandı. 5 mahalle muhtarının mazbatası, YSK kararıyla iptal edildi. Boşalan muhtarlıklar için 1 Haziran 2025 Pazar günü seçim yapılacak.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Karacaören, Karakaş, Aylan, Narsait ve Koçveran mahallelerinin muhtarları, seçilme yeterliliği bulunmasına rağmen sabıkaları nedeniyle görevlerinden alındı.
YSK USULSÜZLÜK TESPİT ETTİ
Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan denetimde, bu muhtarların bazı usulsüzlüklerle seçime girdikleri ve kazandıkları tespit edildi. Durumun kaymakamlığa bildirilmesinin ardından, muhtarların görevden alınmasına karar verildi. Bozova ilçesindeki söz konusu mahallelerde, 1 Haziran Pazar günü yeniden muhtarlık seçimleri yapılacak. Görevden alınan muhtarlar, bu seçimde tekrar aday olamayacak.
İŞTE KAYMAKAMLIK TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Bozova Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde; "Yüksek Seçim Kurulu tarafından, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden önce, Bozova ilçemizde Aylan, Karacaören, Karakaş, Koçveran ve Narsait mahalle muhtarlarının haklarında seçilmeye engel mahkumiyet kararları bulunduğu anlaşıldığından Kurul'un 2025/67 sayılı kararıyla ilgili 5 mahalle muhtarının mazbataları iptal edilmiş ve boşalan muhtarlıklar için 1 Haziran 2025 Pazar günü seçim yapılmasına karar verilmiştir."