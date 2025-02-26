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İlçeyi karıştıran olay! 5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, seçimlerin üzerinden geçen uzun sürenin ardından bölge halkını şaşırtan bir olay yaşandı. 5 mahalle muhtarının mazbatası, YSK kararıyla iptal edildi. Boşalan muhtarlıklar için 1 Haziran 2025 Pazar günü seçim yapılacak.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Karacaören, Karakaş, Aylan, Narsait ve Koçveran mahallelerinin muhtarları, seçilme yeterliliği bulunmasına rağmen sabıkaları nedeniyle görevlerinden alındı.

YSK USULSÜZLÜK TESPİT ETTİ

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan denetimde, bu muhtarların bazı usulsüzlüklerle seçime girdikleri ve kazandıkları tespit edildi. Durumun kaymakamlığa bildirilmesinin ardından, muhtarların görevden alınmasına karar verildi. Bozova ilçesindeki söz konusu mahallelerde, 1 Haziran Pazar günü yeniden muhtarlık seçimleri yapılacak. Görevden alınan muhtarlar, bu seçimde tekrar aday olamayacak.

İlçeyi karıştıran olay! 5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak

İŞTE KAYMAKAMLIK TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Bozova Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde; "Yüksek Seçim Kurulu tarafından, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden önce, Bozova ilçemizde Aylan, Karacaören, Karakaş, Koçveran ve Narsait mahalle muhtarlarının haklarında seçilmeye engel mahkumiyet kararları bulunduğu anlaşıldığından Kurul'un 2025/67 sayılı kararıyla ilgili 5 mahalle muhtarının mazbataları iptal edilmiş ve boşalan muhtarlıklar için 1 Haziran 2025 Pazar günü seçim yapılmasına karar verilmiştir."

İlçeyi karıştıran olay! 5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSktgdn:

Muhtarlıklar boşu boşuna devletin sırtına yük

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Haber YorumlarıAtes Görel:

muhtar nedir diyelim köylerde ihtiyaç istanbulda muhtar ne işe yarar boşuna magas alıyorlar

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Haber Yorumlarıruzga_r_23:

muhtara ihtiçay yok güvenlik kolları yetiyor

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Haber Yorumlarıvatandaş:

devletin acilen yasa çıkartıp köyler hariç il ve ilçelerde muhtarlıkları kaldırması lazım. buraya verilen paraya yazık israf. milletin parasını böyle yerlere harcamayın.

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Urfa City Zaten Her Toplumsal Olaylarda Criminal..Isleri Gucleri Govde Gosterisi, Agalik, Trubinlere Oynayip Rol Kapmak...

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Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Muhtarların görevi Encümenlere verilmeli. Saygılarımla.

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