İki milletvekili DEVA Partisi'nden istifa etti

İki milletvekili DEVA Partisi'nden istifa etti
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İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, DEVA Partisi'nden istifa etti. Rızvanoğlu, Türkiye'nin derinleşen sorunları karşısında siyasi yaklaşımında farklılaşmalar olduğunu belirtirken; Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar ise, DEVA Partisi'nin politik süreci ile kendi siyasi duruşu arasında mesafe oluştuğunu belirtti.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

DEVA Partisi'nde istifa depremi yaşanıyor. Partinin iki milletvekili istifa ettiğini açıkladı. İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ milletvekili Cem Avşar, partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

"SİYASİ YAKLAŞIMIMIMDA FARKLILAŞMALAR OLDU"

Partisinden istifa eden Rızvanoğlu, "Biliyorum, bu kararım bazı dostlarımı üzecek. Ancak siyaset, sadece kurumsal değil, aynı zamanda bireysel bir yolculuk. Türkiye'nin derinleşen sorunları karşısında zamanla benim siyasi yaklaşımımda da farklılaşmalar oldu. Bu nedenle, hem kendim hem de partim açısından daha sağlıklı bir sürecin önünü açmak adına bu kararı aldım." diyerek istifa kararını duyurdu.

"OLUŞAN MESAFE NEDENİYLE"

Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar ise, partisinin politik süreci ile kendi siyasi duruşu arasında bir mesafe oluştuğunu belirterek bu kararı aldığını açıkladı.

Avşar yaptığı açıklamada "Geldiğimiz süreçte siyasi duruşumla DEVA Partisinin politik süreci arasında oluşan mesafe nedeniyle, yoldaşlık hukukunu gözeterek yaptığım uzun bir değerlendirme süreci ardından partiden ayrılma kararı aldım" dedi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıTunc:

istifa edin tabi.% 3 bile alamadığınız oyla chp sayesinde vekil oldunuz.sizin partiniz secimden önce bile belli idi.o aldığınız vekil maaşları size haram haram.

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

AKP nin yeni satın aldığı mlları

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Haber YorumlarıUğur Çetin:

Yakında akp ye gecerlerse hiç sasirmam

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Batan gemiyi önce kim terk ederdi, öyle bir atasözü vardır..))

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıCemal Koyun:

yeni kucak arıyorlar altları biraz ısındı galiba

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme4
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