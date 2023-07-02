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İki bayramda iki büyük acı yaşayan Fatma Şahin'den duygusal paylaşım: Bayramlar öksüz ve yetim kaldı

Politika Haberleri

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, babasının vefatı sonrası duygusal bir mesaj paylaştı. Şahin mesajında, "Bir Ramazan Bayramı annemi, bu Kurban Bayramı'nda da babamı kaybettim. Bayramlar öksüz ve yetim kaldı benim için" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babası Mustafa Kıymık tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dün, babasının ölüm haberini "Rabbim, annemle onu cennetinde buluştursun" paylaşımıyla duyuran Fatma Şahin, bugün ise çocukken çektirdikleri aile fotoğrafını paylaşarak duygusal bir not düştü.

"BAYRAMLAR ÖKSÜZ VE YETİM KALDI"

Annesini de Ramazan ayında kaybettiğini belirten Şahin, "Bir Ramazan Bayramı annemi, bu Kurban Bayramı'nda da babamı kaybettim. Bayramlar öksüz ve yetim kaldı benim için" ifadelerine yer verdi.

İşte Fatma Şahin'in o paylaşımı;

İki bayramda iki büyük acı yaşayan Fatma Şahin'den duygusal paylaşım: Bayramlar öksüz ve yetim kaldı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Fatma Şahin Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Sevda Gül :

Allah Rahmet etsin ve Mekani Cennet olsun, Allah Ailesine sabirlar versin??????

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