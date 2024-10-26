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İdam ipini alıp odasına asan Bahçeli'den dikkat çeken çıkış

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun "Al şimdi bu ipi başının ucuna as" diye fırlattığı idam ipini makam odasına asan MHP lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Bahçeli, "Hiç kimse bizimle Türklüğe hizmet kulvarında milletseverlik ve vatanseverlik yarışına girmesin. Siyasi şovlara, yağlı urgan ölçüştürmeye heves etmesinler. Heveslerini kursaklarında bırakır, burunlarından getiririz" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, teröristbaşı Abdullah Öcalan için "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de konuşsun, örgütün lağvedildiğini haykırsın" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye idam ipi fırlatmış, Bahçeli de bu ipi alarak makam odasına asmıştı. Herkes bu davranışın sebebini merak ederken Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

"YAĞLI URGAN ÖLÇÜŞTÜRMEYE HEVES ETMESİNLER"

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu'nda konuşan Bahçeli, Dervişoğlu'na da yanıt verdi. "Biz dersimizi tarihten aldık" diyen Bahçeli, "Türküz, Türkçüyüz, Türk milliyetçileriyiz. Hiç kimse bizimle Türklüğe hizmet kulvarında milletseverlik ve vatanseverlik yarışına girmesin. Siyasi şovlara, yağlı urgan ölçüştürmeye heves etmesinler.Heveslerini kursaklarında bırakır, burunlarından getiririz. Makam ve mevki için vicdanını satanları adam yerine koymayız" ifadelerine yer verdi.

İdam ipini alıp odasına asan Bahçeli'den dikkat çeken çıkış

DERVİŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti lideri, parti grubunda yaptığı konuşmada "Hadi oradan. Burası, Mustafa Kemal Atatürk'ün Meclisi. Burası, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yer. Bizim cesetlerimizi çiğnemeden bu canibaşı bu Meclise giremez. Abdullah Öcalan'ı asamadınız ama bu milletin hayallerini astınız. Bu milletin utanç duymasına sebep oldunuz. Çıkıp diyorsunuz ki 'Bu milattır'. Madem ki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" demişti.

İdam ipini alıp odasına asan Bahçeli'den dikkat çeken çıkış
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Devlet Bahçeli İYİ Parti Politika Güncel MHP

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Yorumlar (6)

ekrem celebi :

ne oldu bahcelı yaklasık 10 sene once o urganı sen sallıyordun tayyıp erdoğana

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Baba Yabgu:

Boş teneke gibisin bakceli kuru gürültü

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Murat Yildirim:

Ne oğlu pirim yapmaya çalışıyor soy isminde oğlu var çok çok tehlikeli eko Kemal aynı soyadlarında oğlu ile bitiyor?

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Mehmet hakan Çelik:

Kendi şahsıma,ev kiramı nasıl ödeyeceğimi,mutfak masrafı,faturalar vs ...ay sonunu nasıl getireceğimi kara kara düşünürken,bu faydasız boş lakırtılar,gereksiz siyasetçiler beni çok öfkelendiriyor.Aldatmaya ve gündemi meşgul etmeye çalışmaları bende nefret duygusuna sebep oluyor.

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Sebahattin Yakar:

don dön kelebek bahceli gelecek

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Erdem Sen:

adam da utanma da yok bir de ofisine koymus:)

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