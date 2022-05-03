İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunacak
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sığınmacı ve göçmenlerle ilgili açıklamaları nedeniyle Göç İdaresi'nin Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, eski MHP'li Sinan Oğan ve Prof. Dr. Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Konuya ilişkin konuşan Ümit Özdağ, "Suç duyurusunda bulunmayan namerttir. Asıl siz Türk Milleti'nin milli vicdanı tarafından Türk tarih mahkemesinde yargılanıp mahkum olacaksınız." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eki MHP milletvekili Sinan Oğan, Prof. Dr. Bengi Başer'in mültecilerle ilgili açıklamalarına tepki gösterip harekete geçileceğini duyurdu.
İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eki MHP milletvekili Sinan Oğan, Prof. Dr. Bengi Başer gibi sözüm ona akademik unvan taşıyan bazıları Türkiye'de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar." dedi.
Bakan Yardımcısı Çataklı, sözlerinin devamında, "Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı'nın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamasının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, "Suç duyurusunda bulunmayan namerttir. Asıl siz Türk Milleti'nin milli vicdanı tarafından Türk tarih mahkemesinde yargılanıp mahkum olacaksınız. Emperyalist bir iç savaş projesinin taşeronluğunu yapıyorsunuz. Türkiye'nin milli kimliğine suikast düzenliyorsunuz." ifadelerine kullandı.