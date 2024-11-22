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İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı

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İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı. Bakanlık, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 'terör iltisakları' nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sarıgül yerine de Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN CEZA ALDILAR

Açıklamada, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldıkları belirtildi.

YERLERİNE GELEN İSİMLER BELLİ OLDU

Tunceli Belediyesi'ne kayyum olarak Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun, Ovacık Belediyesine de Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen'in atandığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1. Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın

a) Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK" suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI ve

b) Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/1146 Sayılı soruşturma dosyasında "PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK" suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle;

Cevdet Konak'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

2. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK" suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI nedeniyle;

Mustafa Sarıgül'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Tunceli Valiliğince Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıFurkan inci:

zeka seviyesi düşük olan yerlerde yönetime el atılması gerekli

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Haber YorumlarıOsman KARDEŞ:

Çok iyi devamını bekliyoz

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Haber YorumlarıUmit ece null:

Ben bir Kürt olarak her ne olursa olsun kayma hayır diyorum

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Haber YorumlarıA. Erol:

tüm belediyelere atanmalı

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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Demokrasiyi yok sayıyorlar her yere kayyim atayın olsun Seçim hikaye

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Haber YorumlarıMesut Görgülü:

belediye baskani parti değil valilikten yapılsın. devlet memuru kaymakam gibi olsun. partiyle gelen çalıyor..

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Haber YorumlarıBurhan Korkmaz:

halkın iradesi gasp ediliyor mademki bu adamların mahkemeleri vardı kck üyesiydi seçime girmelerine neden müsade ediyorsunuz ysk uyuyormu seçime girenleri soruşturmuyormu madem yasaklı insanlar neden seçime girmesine onay veriyor ..

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