İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütünün liderleri muhalefet için oy istiyor"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuştu. Bakan Soylu, "Bu seçimi tarih farklı yazacaktır. Tarihte ilk kez PKK terör örgütünün liderleri muhalefet için oy istemektedir. İş artık buna dönmüştür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta katıldı.

Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, " Türkiye Yüzyılı başlıyor, hayırlı olsun. İstanbul'da Gaziosmanpaşa Meydanında Türkiye Yüzyılının en büyük kentsel dönüşümünün startı veriliyor. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız İstanbul'u ve Türkiye'yi yeni baştan dönüştürüyor. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Gaziosmanpaşa ilçemizde sürekli ve ısrarlı olarak Türkiye Vizyonuyla kentsel dönüşüme ara vermeden tüm gücümüzle şehrimizi dönüştürmeye devam ediyoruz. Kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere bütüncül planlama ile yaptığımız çalışmaları etap etap şehrimizde uygulamaya devam ediyoruz. Türkiye'de ilk kentsel dönüşüm startı 2013 yılında Gaziosmanpaşa Sarıgöl mahallesinden verilmişti. Cumhurbaşkanımız kentsel dönüşüm ile ilgili Van depremi sonrası siyasi hayatıma mal olsa bile İstanbul ve Türkiye için kentsel dönüşüm startı vermişti. 2013 yılından bu yana Cumhurbaşkanımızdan aldığımız ilham ile bugüne kadar 5 bin 502 konutu yaptık. 13 Bin 559 konut planladık. Bugün burada 3 bin 42 konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine teslim etmiş olacağız" dedi.

Törende kalabalığa hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Bayramınız mübarek olsun, her gününüz bayram olsun inşallah. Bu güzel bayram gününü bu ülke için bir ömrü vakfetmiş olan millet sevdalısıyla bu ülkeye her gün bir yenilikle, yerli otomobil, Kızılelma, doğal gazla, bu milletin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bayram geçirmeyi nasip etti" ifadelerine yer verdi.

Terör örgütünün liderleri muhalefet için oy istiyor

Bu seçimi tarihin farklı yazacağını kaydeden Bakan Soylu, " Tarihte ilk kez bu ülkede PKK terör örgütünün liderleri muhalefet için oy istemektedir. İş artık buna dönmüştür. Duran Kalkan maalesef Meral Akşener'den daha çok seçim çalışması yapmaktadır. 14 Mayıs'a hazır mısınız? Türkiye Yüzyıl'ına hazır mısınız? Bu ülkede 12 yıldır büyük sınamalardan büyük imtihanlardan, gezi olaylarından geçtik, 17-25 Aralık darbesinden geçtik, 6-8 Ekim olaylarından geçtik. 15 Temmuz hain FETÖ darbesinden geçtik. Bunların birisi başka ülkede olsaydı ayağa kalkamazdı. Biz dünyanın en büyük krizlerinden olan pandemiden geçtik, biz dünyanın en büyük göç dalgasından geçtik. Terör koridoru oluşturmaya çalıştılar. Terör saldırılarından geçtik. Döviz ve dolar saldırılarından geçtik. Sel, deprem, yangın ve birçok afetlerinden geçtik. Bütün bu dalgalara karşı gemisini bu dalgalara teslim etmeyen Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye selametle yoluna devam ediyor. Türkiye'nin 21 yıldır 100 yıllık altyapısını yapan liderle birlikte çalışıyoruz. Türkiye'yi Avrupa'nın ve ABD'nin tekelinde değil, bu ülkenin milletinin iradesiyle beraber geleceğe taşıyan bir liderle çalışıyoruz" dedi.

Bu ülkede bu millet dindarım diyemediğini ifade eden Bakan Soylu, "Bu ülkenin Diyarbakır'ında Mardin'inde 34-06-25 plakalı araçlar vardı. Kendi araçlarıyla başka Türkiye'nin başka illerine gidilmiyordu, korkup ürküyorlardı. Erdoğan herkesin yaşayabileceği Türkiye oluşturdu. Alevi aleviyim, Kürt Kürdüm diyemiyordu. Şimdi herkesin özgür olduğu bir Türkiye var. 85 milyonun Cumhurbaşkanı ve devleti var. 3 koyun verseniz güdemez Kılıçdaroğlu, koyunlar alanına döner ama Kılıçdaroğlu yolunu bulamaz yolunu. Recep Tayyip Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nu hiçbir terazi tartmaz" şeklinde konuştu.

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