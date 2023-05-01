İçişleri Bakanı Soylu Tokat'ta miting düzenledi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyaret ve partisinin düzenlediği mitinge katılmak üzere Ankara'dan hava yolu ile Tokat'a geldi. Bakan Soylu'nun makam aracı Togg'a vatandaşlar yoğun ilgi yoğun gösterdi. Bakan Soylu, 5 gün önce Gabar'da Suudi Arabistan kalitesinde, Türkiye'nin en büyük petrol rezevlerinden birinin bulunduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Tokat Havaalanı'nda Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve il protokolü karşıladı. Otobüs ile halkı selamlayan Bakan Soylu'nun makam aracı olan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ise seçim otobüsünün önünde seyretti. Bakan Soylu'nun makam otomobili Togg'a fotoğraf çektirmek isteyenler yoğun ilgi gösterildi.