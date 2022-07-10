İçişleri Bakanı Süleyman Soylu göçmenlerle bayramlaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

" Dünya'yı ilk kez yönsüz ve vizyonsuz yakalıyoruz"

" Türk ve İslam Dünyası olarak makası kapatıyoruz"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla polis evinde göçmenlerle bayramlaştı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Süleyman Soylu, "Dünyayı ilk kez böyle yönsüz ve vizyonsuz yakalıyoruz. İlk kez ne yapacağını bilmeyen bir anlamda, anlayışta yakalıyoruz. Bize yaptıklarını ve ettiklerini elbette görüyor ve biliyoruz. Ama merak etmeyin. Makası kapatıyoruz. Türk dünyası ve İslam dünyası olarak makası kapatıyoruz ve kapatmaya devam ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Merter'de bulunan POKEM Polis evinde göçmenlerle düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Programa İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu, Türkmen Federasyonu Başkanı Tarık Cevizci, Suriye Platformu Başkanı Muhammet Ataa, Yemen Dostluk Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Ahmed Aloqabi, Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Başkanı Hidayet Oghuzkhan, Irak Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Başkanı Savaş Avcı, Afganistan STK'lar Birliği Başkanı Abdul Gafoor Turan, çok sayıda davetli ve göçmenler katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu coğrafyanın bugün bu bayramı kendi içerisinde bayram olarak hisseden ama sıkıntılarını da kalbinde tutan karşı karşıya kaldığı zulümleri yoklukları ve yoksunlukları batı dünyasının acımasızlığını, sadece batı dünyasının değil kendi nasıl tarif ederse etsin kapitalist sistemin acımasızlığını ortaya koyanlara rağmen Allaha hamd olsun biz bu Anadolu coğrafyasında bir bayram günü gelecek bayramların hedefinde hep birlikte olarak altını çizerek söylüyorum. Birbirimizin kardeşliğini ve dostluğunu dünyada karşı karşıya kalınan sıkıntıları çözmenin kendi sorumluluğumuz olduğunu düşünerek, bu bayramda hep birlikte bayram eda ediyoruz. Bayramımız mübarek olsun, nice bayramlara Allah kavuşmayı nasip etsin" dedi.

Bu ülkenin kendi çizgisi ve düsturu olduğunu kabul eden ve aynı zamanda bunun için değerin ne olduğunu medeniyetimizin ne ifade ettiğini hiçbir zaman dilinden ve yaptıklarından düşürmeyen, Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in hem bayram dileklerini, hem selamlarını, hem muhabbetlerini, hem de bütün sevgilerini sadece size değil. Burada bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının temsil ettiği bütün topluluklara burada olamayıp da gerek Türk dünyası gerek kardeş topluluklar, gerek bu coğrafya da bulunan bütün kardeşlerimizin bütün kardeşlerine iletmeyi bir emanet olarak üzerimde görüyor, bayram tebriklerini huzurunuzda size iletiyorum" şeklinde konuştu.

Birilerinin kafasında çok zalim ve çok karanlık bir dünya olduğunu aktaran Bakan Soylu, " Dünyaya yön verdiği iddia edilen o kafaların insanı algılama şekli farklı Hazreti Mevlana bilmemişler, Yunus Emre duymamışlar, Hacı Bayram Veli ile Hacı Bektaşi Veli ve Pir Sultan Abdal okumamışlar, tanımamışlar. Allah'ın yarattığı cana kıymet vermeyen maalesef maddeci bir anlayışları var. İşte o anlayış dünyada zorla yerinden edilmiş insan sayısının tam 100 milyonu aştığı, terör eylemlerinde 100 binlerce insanın öldüğü bir hale getirdi. En büyük sorun şu ki siz de ben de görüyorum ki bunu çözemiyorlar, karıştırıyorlar. Toplulukları birbirine düşürüyorlar. İnsanların dini inançlarını, milli değerlerini yaşamayı engelliyorlar. Ortalığı maalesef tamamen karıştırıyorlar ama çözemiyorlar. Vekalet savaşları ile terör örgütleri bu işi buraya getirdiler ama burada samimiyetle söyleyeyim. Yarın bu işin nereye gideceğini hesap edemiyorlar, göremiyorlar. Afganistan'da başaramadılar, Suriye'de ve Afrika'da başaramadılar. Güney sınırımızın altında bir terör devleti kurmak istiyorlardı onu da başaramadılar. DAES'i piyasaya sürmek istediler olmadı. PKK, YPG'yi canlandırmak istedi olmadı. Rusya, ABD, Çin ve Avrupa arasında dünyayı istedikleri gibi paylaştırmak istediler. O da olmadı, onu da asla başaramazlar. 700 bin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi. Bana ister kızsınlar, ister ne söylerlerse söylesinler, bir tane insanın bir araya geldiği zaman annenin ve babanın attığı çığlığın ve sevincin karşılığında bu topraklarda savaştan kaçan, ölümden kaçan insanlar geldiler. Bu topraklarda 700 binin üzerinde alem meydana getirdiler. Bu büyük bir zenginliktir" ifadelerini kullandı.

"Dünyayı ilk kez vizyonsuz yakalıyoruz'

Dünyayı ilk kez böyle yakaladıklarını kaydeden Bakan Soylu, " İlk kez böyle yönsüz yakalıyoruz. İlk kez böyle vizyonsuz yakalıyoruz. İlk kez ne yapacağını bilmeyen bir anlamda, anlayışta yakalıyoruz. İlk kez birbirine bu kadar girmiş bir anlayışta yakalıyoruz. Bize yaptıklarını ve ettiklerini elbette görüyor ve biliyoruz. Ama merak etmeyin. Makası kapatıyoruz. Türk dünyası ve İslam dünyası olarak makası kapatıyoruz ve kapatmaya devam ediyoruz. Hiç endişe etmeyin. Bizden sonra gelecekler daha cesur olacaklar. Bizden sonra gelecekler gerçekleri haykırmak ve söyleyebilmek için daha güçlü olacaklar. Bizden sonra gelecekler Dünya'da bize yaptıklarını onlara yapmadan iyilikleri anlatan, kötülüklerden sakınan bir anlayışı ortaya koyabilmek için sıratı müstakimde olacaklar" dedi.

'Büyük bir sınavdan geçtik'

Büyük bir sınavdan geçtiklerini ifade eden Bakan Soylu, " Büyük bir sınavdan geçtik, geçiyoruz. Sadece son 10 yılda Suriye'den itibaren değil bu coğrafya yüzlerce yıldır büyük sınavlardan geçiyor. İnancından ve değerlerinden vazgeçmeyen bir milletin evlatları olarak söylüyorum. Daha büyük sınavları eğer bize hazırlıyorlarsa birileri onlara da hazırız. Onları da yeneceğiz ve hep beraber insanlığa kazandıracağız. Hep birlikte kardeşliği kazandıracağız, hep birlikte bu coğrafyada doğan çocukların kendi coğrafyalarıyla buluşmalarını sağlayan bir anlayışı hep birlikte ortaya koyacağız" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmalarının ardından programa katılan göçmenlerle bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çekildi.