Bakan Soylu: "Suç olduktan sonra suçun veya suçlunun serbest gezmesine veya suçuna devam etmesine yönelik anlayışı kabul etmiyoruz. Suçluyu dağda da şehirde de buluyoruz ve adalete teslim ediyoruz"

-"Bütün bunları gerçekleştirirken devletin gücünü de ortaya koymaya çalışıyoruz. Kim nerede olursa olsun suç işlerse bunun hesabını verecektir"

-"Hem bunlar organize suç örgütleri hem mali suçlar hem de diğer suçlarla ilgilidir. Örneğin; INTERPOL birimimiz de açıkladı. Dünyanın neresinde olursa olsun izliyoruz, takip ediyoruz, bunları Türkiye'ye getirmek için çaba sarf ediyoruz"

-"Serkan Kurtuluş'u 20 Haziran 2020'de Arjantin'de yakalattık ve orada cezaevinde. Onunla birlikte Deniz Camgöz de orada, aynı şekilde Arjantin'de cezaevinde. Türkiye'de birçok cinayet işlemiş, Gürcistan'da adli kontrolle çıktıktan sonra kaçan Barış Boyun da İtalya'da Rimini şehrinde yakalandı ve şu an hapiste, iadesini bekliyoruz. Volkan Rençber de Karadağ'da yakalandı"

-"Mehmet Sabri Şirin de Hollanda'da yakalanmış oldu. Bunların hepsi organize suç örgütü üyeleri. Muhataplarımızla sürekli görüşme halindeyiz. Bulgaristan ve Arnavutluk İçişleri Bakanlarıyla görüştük. Önümüzdeki mahkemelerden sonra iade edileceklerini bekliyoruz"

-"Biz başka ülkelerin iç hukuk sistemine bir şey söyleyemeyiz. Radoje Zivkovic'i 2018 yılında sahte kimlikle bulunurken yakaladık ve burada onun kafasına çuval geçirerek Sırbistan'a iade ettik fakat 2 yıl içinde oradan çıktı. Biz başka ülkelerdeki insanları izleme kabiliyetinde değiliz. Türkiye'ye kaçak yollarla girdi ve burada bir saldırı sonucu öldürüldü. İstanbul Emniyeti'nin başarılı bir çalışmasıyla eylemi yapanları, eylemi yönlendirenleri ve eyleme aracı olanların tamamı 12 kişi gözaltına alındı"

-"Cenk Çelik'in yaralanması olayı var. 36 saat içinde Edirne'den yurtdışına kaçarken yakalandı. Bugün veya yarın da mahkemeye çıkacaktır. Hem silahı hem kendisi yakalandı ama o iş orada kalmayacak"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in iade sürecine ilişkin, "Önümüzdeki mahkemelerinden sonra iade edilmelerini bekliyoruz, talebimiz de bu yönde" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul İRAP İzleme ve Değerlendirme Koordinasyon Kurulu Toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz, Trafik Denetleme Şube Müdürü Murat Özbek, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Muharrem Levent Türkmen, AFAD yetkilileri ve emniyet amirleri katıldı. Toplantı sonrası Bakan Soylu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"3 yıldır bu alanı da kapatmış durumdayız"

Suç örgütleriyle ilgili soruya yanıt veren Bakan Soylu, "Türkiye'de suç işleyip de yurtdışına kaçan kim varsa peşinde olduğumuzu ve Türkiye'ye getireceğimizi tüm milletimizin bilmesini isterim. Bunlar hem organize suç örgütleri, hem mali suçlar hem de diğer suçlarla ilgilidir. Bu kişileri dünyanın neresinde olursa olsun izliyoruz, araştırıyoruz, kırmızı bülten çıkarıyoruz. Gerek ikili ilişkilerimizle, gerekse de Interpol üzerinden bunları Türkiye'ye getirmek için çaba sarf ediyoruz. Türkiye'de suç işleyip Gürcistan üzerinden başka ülkelere gidip oralarda kendilerini konumlandırabildikleri bir hat vardı. Biz bu hattı kapattık. Türkiye'ye yönelik suç işleme kabiliyetlerini oralardan devam ettirebilmeye matuf (bir yöne eğilmiş) organize suç örgütleri var. 3 yıldır bu alanı da kapatmış durumdayız" dedi.

"Barış Boyun, Mehmet Sabri Şirin ve Volkan Reçber yakalandı"

Organize suç örgütleri liderleri hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Buradan yaptığımız takipler organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş Haziran 2020'de emniyet istihbaratımızın hem de Interpol'un yaptığı başarılı çalışmalar sonucu yakalattık ve orada cezaevinde. Aynı şekilde Binali Camgöz ve Deniz Camgöz olmak üzere iki isim kullanan şahıs da Arjantin'de 2 yıldır cezaevinde. Türkiye'de birçok cinayet işlemiş, birçok ailenin de canını yakmış, Gürcistan'a giden, orada kırmızı bültenle içeri aldığımız ama adli kontrolle çıktıktan sonra Gürcistan'dan kaçan Barış Boyun'da İtalya'nın Rimini şehrinde Türk polisi ve İtalyan polisinin ortak çalışması sonucu yakalandı. Şu anda hapiste ve iadesini bekliyoruz. Bunun yanı sıra Volkan Reçber bu da Karadağ'da yakalandı. Bu da Romanya'dan sonra bazı ülkelerin hukuk süreçlerinde bir tazminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest kalıyorlar ve o ülkeyi terk ediyorlar. O da iade edilmeyi bekliyor. Mehmet Sabri Şirin de Hollanda'da Türk polisi ve Hollanda polisinin ortak süreci sonucunda yakalandı ve bunların hepsi organize suç örgütü yöneticileridir" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki mahkemelerinden sonra iade edilmelerini bekliyoruz"

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkındaki soruları yanıtlayan Bakan Soylu, "Sorduğunuz 2 kişi konusunda da hem Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bey hem de ben muhataplarımızla iletişim içerisindeyiz. Ben en son 2 gün önce Bulgaristan İçişleri Bakanı ve Arnavutluk İçişleri Bakanıyla, sayın bakanımız da kendi muhataplarıyla görüştüler. Önümüzdeki mahkemelerinden sonra iade edilmelerini bekliyoruz, talebimiz de bu yönde" ifadelerini kullandı.

"İstanbul emniyeti 12 kişiyi ve Balkanlarda egemen suç örgütünü liderini yakaladı"

Sırp organize suç örgütü lideri Jovica Vukotiç hakkında konuşan Bakan Soylu, "Biz başka ülkelerin iç hukuk sistemlerine bir şey söyleyemeyiz. Biz 2018 yılında Vukotiç'i, Sırbistan'ın bize 'Türkiye'de olabilir' demesi üzerine sahte kimlikle yakaladık. Burada kafasına çuval geçirerek emniyetin uçağı ile Sırbistan'a teslim ettik. Fakat 2 yıl içerisinde oradan çıktı. Biz bu tip bir suçlunun orada kalacağını düşünüyorduk ama demek ki oranın iç hukuk sisteminde böyle bir süreç var ve Türkiye'ye kaçak yollarla tekrar girdi. Geçen günlerde burada bir saldırı sonucu öldürüldü. İstanbul emniyetinin başarılı çalışmasıyla eylemi yapanların, eylemi yönlendirenlerin ve aracı olanların tamamı, 12 kişi gözaltına alındı. Eylemi yapanlardan birisi de Balkanlar'da egemen bir suç örgütünün yöneticilerinden Radoja Zivkoviç, İstanbul Emniyeti tarafından yakalandı. 2 tane firari var, onların da yakın bir zamanda yakalanacağını düşünüyorum" dedi.

"Milletimize ve devletimize karşı suç işlerse hesabını bu ülkede verecektir"

Cenk Çelik'e silahlı saldırı yapılması hakkında da konuşan Bakan Soylu, "Geçen günlerde Ümraniye'de gerçekleşen ve yaralamayla sonuçlanan Cenk Çelik olayının faili de Edirne'den yurtdışına kaçarken 36 saat içerisinde yakalandı. Hem silahı hem kendisi yakalandı. Ama bu iş burada kalmayacak, bunun daha atılması gereken adımları var. Suç olmamasını isteriz ama olur, biz olmaması için bütün önleyici önlemleri almaya çalışıyoruz. Ama olduktan sonra da suçun devam etmesini ya da suçlunun serbest gezmesini kabul etmiyoruz. Bu eylemleri kim yapıyorsa, suçluyu dağda da şehirde de buluyoruz ve adalete teslim ediyoruz. Bunları gerçekleştirirken devletin kudretini, iradesini, gücünü de ortaya koymaya çalışıyoruz. Kim nerede olursa olsun milletimize ve devletimize karşı suç işlerse hesabını bu ülkede verecektir" diye konuştu.