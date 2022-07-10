İçişleri Bakanı Soylu İstanbul metrosunda ırkçı saldırıya uğrayan Senegalli aileyi ziyaret etti

Yenikapı-Hacıosman metro hattında yolculuk eden bir kişi, yanında oturan siyahi erkeğe küfürler yağdırdı. Hem Türkçe hem de İngilizce küfürler eden kişi, "Afrika'ya dönün, gidin buradan" diye bağırdı. Siyahi erkeğin yanında eşi ve küçük çocukları olmasına aldırış etmeyen şahıs, metrodaki diğer yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrasında polis ekiplere harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "ayrımcılık" ve "tehdit" suçları ile ilgili Fatih ilçesinde çalışma başlattı. Yapılan incelemede şüphelinin O.O.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

SOYLU "GEÇMİŞ OLSUN" DİLEKLERİNİ İLETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaşananların ardından Senegalli aileyi evinde ziyaret etti. Senegal asıllı Davut ve ailesine geçmiş olsun dileğini ileten Soylu, Davut'un kızları Rukiye ve Fatma'ya hediyeler verdi.

"BÖYLE BİR DAVRANIŞI KABUL ETMİYORUZ"

İkamet izniyle 11 yıldır Türkiye'de bulunan Müslüman aileye yönelik davranıştan büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Soylu, "Böyle bir davranışı kabul etmiyoruz. Onların öfkesi size değil, bize." ifadesini kullandı.

AA / Politika