İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı 'Kafes' operasyonunda 28 kişi tutuklandı

İstanbul, Amasya ve Bursa illerini kapsayan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 28 kişi tutuklandı, 2 kişiye ev hapsi uygulandı ve 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı "Kafes" adlı Samsun merkezli İstanbul, Amasya ve Bursa illerini kapsayan suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 28 kişi 15'i mahkemece tutuklanırken, 2 kişiye ev hapsi uygulanıp, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütleri ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli yağma, tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs, tehdit ve vahim nitelikte ruhsatsız silah taşımak" suçlarını işlediği tespit edilen organize suç örgütüne yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde Samsun merkez, 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile İstanbul, Bursa ve Amasya illerinde bulunan 41 ikamet ve 4 iş yerine Cuma sabahı şafak baskını yapıldı.

Yapılan aramalarda, 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet Uzi marka tabanca, 1 adet havalı tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 7 adet amaç dışı bıçak, 997 adet tabanca fişeği, 1 adet Uçaksavar mermisi, 1 adet kelepçe, 1 adet polis arması, 1 adet silah kılıflı yelek, 2 kilo 150 gram esrar, 4 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 1 adet kenevir bitkisi yetiştirme düzeneği, 20 adet çek ve senet ve çok sayıda dijital materyal elde edildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 35 kişiden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sorguları tamamlanan aralarında suç örgütünün lideri olduğu ileri sürülen E A.'nın da bulunduğu 28 kişi sabah saatlerinde Samsun Adliyesine sevk edildi. Gün boyu ve akşam geç saatlere kadar nöbetçi mahkemeye ifade veren 28 kişiden suç örgütü lideri olduğu iddia edilen E.A. ile birlikte S.E., H.K., E.E.İ., U.E., T.Ö., E.C., M.M.K., Ü.S., B.Ş., F.F.A., E.A., B.K., N.Y. ve R.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, B.K. ve M.U. ise yurt dışına çıkış yasağı getirilerek ayaklarına elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulanmasına karar verildi. O.U.K., S.E., S.T., N.T., İ.K., H.Ö., B.K.K., B.S., G.G., A.G. ve M.A. ise yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - SAMSUN