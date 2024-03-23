İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: Yeniden Refah'ın gündemde olmasının sebebi Erdoğan'ın safında olmaları

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Yeniden Refah'ın son dönemde gündemde olmasının sebebi kendilerinden çok Sayın Erdoğan'ın safında olmalarındandır. Bu duruşu bozarlarsa, bu yanlışı yaparlarsa hem tarihe hem kendi isimlerine haksızlık yaparlar." dedi.

Kent merkezinde Çanakkale Karadenizliler Derneği'ni ziyaret eden Turan, Lapseki ilçesi Çardak beldesine geçerek açık hava toplantısında katılımcılara hitap etti.

Turan, belde meydanındaki hitabında, Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonunun hedef alındığı terör saldırısında 100'den fazla sivilin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Dünyanın en alçak eyleminin, sivillerin hedef alındığı saldırılar olduğunu vurgulayan Turan, "Hiçbiri tasvibi, hoş görmesi mümkün olmayan işlerdir. O yüzden hem Rusya'ya 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz hem de hiç kimsenin terörle mücadelemize yan bakması, düz bakması değil, direkt bakmasını, doğru bakmasını istiyoruz. Çünkü terörün küçüğü büyüğü olmaz. Terörün oraya yapılanı, buraya yapılanı olmaz. Sivil sivildir, insan insandır." diye konuştu.

Turan, insanlarla omuz omuza yürürken hiç kimsenin oyununa gelmediklerini ifade etti.

Vatandaşların duasını alarak güzel işler yaptıklarını dile getiren Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimin ne yaptığını biliyoruz. Kimin ürettiğini, kimin üretmediğini, kimin polemik yaptığını, kimin iş yaptığını da biliyoruz ancak son dönemde Yeniden Refah Partisi gündemi oluştu. Erbakan Hoca'yı tanıyan, gençliğinde yanında olan, Altınoluk'taki yazlığına sayısız kez giden biri olarak söylüyorum; Yeniden Refah'ın son dönemde gündemde olmasının sebebi kendilerinden çok Sayın Erdoğan'ın safında olmalarındandır. Bu duruşu bozarlarsa, bu yanlışı yaparlarsa hem tarihe hem kendi isimlerine haksızlık yaparlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin billboardlarına kendi afişlerini asmışlar. Yani Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle, CHP'nin desteğiyle kampanya yapmaya çalışıyorlar. Üç kuruşluk dünyada sakın ha bu yanlışı yapmayın. Zaten CHP'nin yanında yer alacaksanız Saadet Partisi var. Yine böyle yapacaksınız sonunuz da onlar gibi olur. Ne oyunuz kalır, ne hatırınız kalır."

"Bu oyunun kimseye faydası yok"

Turan, Yeniden Refah Partisinin yöneticilerinin, genel başkanının ve tabanının durduğu yeri gözden geçirmesinde fayda gördüğünü belirtti.

"Körle yatan şaşı kalkar" atasözünü anımsatan Turan, şunları kaydetti:

"CHP'de yol yürürseniz, olacağınız yerin neresi olduğunu lütfen iyi tartın. Bir insan parti değiştirebilir, fikrini değiştirebilir, tarzını değiştirebilir. Şunu dersiniz; 'AK Parti'yi şu konuda eleştiriyorum, ben bırakıyorum.' 'Ben CHP'yi bırakıyorum, eleştirim bu.' Bunlar denir ama adam bizden aday adayı olmuş. Yani 'AK Parti, iyi bir parti' demiş. 'AK Parti'ye sahip çıkıyorum' demiş. Bizden resmi aday adayı olmuş ancak AK Parti onu aday yapmadığı gün Yeniden Refah'tan aday olmuş. Bu siyasi ahlak değil ki. Bu ideolojik değişiklik değil ki. Bu başka bir şey. Bu oyunun kimseye faydası yok. Erdoğan'la kavga eden bu ülkede ıslah olmadı, olamaz. Çünkü bu toplumun, milletin özeti 'Tam da Erdoğan' diyor. Ayrıca Allah aşkına İstanbul'u kaybettireceksin AK Parti'ye, ne geçecek eline? Ne kazanacaksın. Senin kendi insanın, büyüğün küçüğün sitem etmeyecek mi? Hadi geçtin bunları hiç mi rahmetli Erbakan Hoca'nın ömrünü verdiği Ayasofya'yı açan Erdoğan'ın hatırı yok? Hiç mi savunma sanayimizin millileşmesinin hatırı yok? Hiç mi yapılan bunca güzel işin hatırı yok? 'One minute' dedik dünyaya meydan okuduk. Yeri geldi 'Dünya beşten büyük' dedik meydan okuduk. Hiç mi bunların hatırı yok? O yüzden ben bu tabanın tekrar bu konuyu gözden geçireceğine yürekle inanıyorum."

Bülent Turan'a ziyaretlerinde AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu, Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve partililer eşlik etti.