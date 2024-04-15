İBB meclisinde yeni dönem! AK Parti'nin teklifleri, CHP'nin oy çokluğuyla reddedildi

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk kez meclis toplantısını gerçekleştirdi. Yerel seçimde elindeki ilçe belediye sayısını 14'ten 26'ya çıkaran CHP belediye meclis üyesi çoğunluğunu elinde bulundurdu. İBB Meclisi, 184 CHP'li, 130 AKP'li ve 2 MHP'li üyeden oluştu.

AK PARTİ GRUBUNUN TEKLİFLERİ REDDEDİLDİ

CHP'li meclis üyelerinin çoğunlukta olduğu yeni dönemde birlikte, bir önceki dönemden farklı olarak Ak Parti'nin tekliflerinin oy çoğunluğu ile reddedildiği görüntüler ortaya çıktı. İBB Meclisi'nde bugün yapılan oylamaların tümünde AKP Grubu kaybetti. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

1. VE 2. BAŞKANVEKİLLİKLERİ CHP'Lİ ADAYLAR KAZANDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. başkanvekilliği seçiminde CHP'nin adayı Nuri Aslan'ın, 129 oy alan AKP'li rakibi Ahmet Bilal Kıymaz'ı 184 oyla geçerek kazandığını açıkladı.

CHP'nin 2. başkanvekili seçimini de kazandığı belirtildi. CHP'nin adayı Gökhan Gümüşdağ 182 oy alarak, 117 oy alan AKP'li Faruk Gökkuş'u geride bıraktı.

TEVFİK GÖKSU'NUN AK PARTİ İBB GRUP BAŞKABVEKİLLİĞİ SONA ERDİ

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İBB Meclisi'ndeki AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi.

Göksu'nun göreviyle ilgili gelişme Esenler Belediyesi Sosyal Medya Koordinatörü Faik Taşer tarafından duyurulurken Göksu, İBB Meclisi'nde bu dönemde de Esenler İBB Meclis Üyesi ve Esenler Belediye Başkanı olarak görev yapacak.