İBB Meclisi toplantısında İmamoğlu'na yangın eleştirisi

İSTANBUL - AK Parti İBB ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu, Başakşehir'de çıkan fabrika yangına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne soru önergesi sunarak, İBB Başkanı İmamoğlu'na eleştirdi. Uslu, "İBB Başkanı, böyle önemli bir hadisenin ancak 4. gününde bölgeye gitti" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Haziran Ayı Toplantısı'nın 4. oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Toplantıda geçtiğimiz günlerde Başakşehir'de çıkan fabrika yangınına ilişkin bir soru önergesi sunuldu. AK Parti İBB ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu, İmamoğlu'na eleştirdi.

AK Partili Meclis Üyesi Kübranur Uslu, "10 Haziran 2023'te Başakşehir'de bir fabrikada çıkan yangın, 4 gün boyunca sürdü. Bölgede yaşayanların beyanı ve yangının ilk anlarına ilişkin fotoğraf ve videolar, yangının küçük bir boyutta başladığını, müdahalenin yetersiz olması sebebiyle büyük bir felakete dönüştüğünü gösterdi. Yangının söndürülmesine destek vermek için İtfaiye teşkilatına TOMA'lar da eşlik etti. Fakat şehrimizden günlerce dumanlar yükselmeye devam etti. İBB Başkanı, böyle önemli bir hadisenin ancak 4. gününde bölgeye gitti. Ziyareti sırasında da vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. İBB Başkanı'nın yangını yaşamış bir vatandaşın tepkisine alay eder gibi cevap vermesi makamının sorumluluğuyla çelişen yeni bir hadise olarak kayıtlara geçti. Ayrıca 4 gün boyunca süren yangınla ilgili ne İBB Başkanı'nın kendi hesabından, ne de İBB'nin kurumsal Twitter hesabından bir mesaj dahi yayınlanmadı. Tüm bu ilgisizliği yadırgadığımızı, İstanbul'un ek iş değil, temel görev olduğunu, bunu Sayın İBB Başkanı'na tekrar hatırlattığımızı meclisimizin ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Fabrikada çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması ve gerekli bilginin meclisimize sunulması adına sorularımızın İBB Başkanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ediyoruz. Başakşehir'deki fabrikada çıkan yangına ilk müdahale ne zaman ve hangi ekipmanlarla gerçekleştirildi? Yangının 4 gün boyunca sürmesinin sebebi nedir? Yangın söndürme işlemleri sırasında yapılan ihmalkarlıklar nelerdir? Konuyla ilgili rapor hazırlanmış ve sorumlularla ilgili resmi bir değerlendirme yapılmış mıdır?"' şeklinde konuştu.