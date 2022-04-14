İBB Meclisi'nde öğrencilerin zamdan muaf tutulması tartışması: İBB batıyorsa dükkanı kapatsınlar

İstanbul'da ulaşıma gelen yüzde 40'lık zammın ardından İBB Ak Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, öğrencilerin zamdan muaf tutulması için İBB Meclisine teklif sundu. Sunulan teklif İBB Meclisi'nde kabul edildi. İBB Meclisi'nde teklifin görüşüldüğü saatlerde ise Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı üyeleri arasında tartışmalar yaşandı.

"İBB GELİRLERİ BU YOLLA TIRPALANIYOR"

Millet İttifakı adına konuşan İyi Parti Grup Başkan vekili İbrahim Özcan, Yakıt fiyatlarını örnek göstererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelirlerinin bu yollarla tırpanlandığını belirtti.

Özcan,"7 liradan 21 liraya çıkmış bir motorin var. İBB bunu sübvanse etsin deniyor. Bu yolla İBB gelirlerini tırpanlamayın kardeşim. Ondan sonra da tribünlere oynamayın. Samimiyetsizsiniz. Eğer bir şey yapacaksanız Kredi Yurtlar Kurumu'ndan kredi kullanmış milyonlarca öğrencimiz var. 300 bin öğrencimiz icralık. Yapacaksanız bu çocukların icralarını kaldırın. Ondan sonra da kalkıp 30 liranın popülizmini yapmayın. 30 liraya bir kilo dolmalık biber alınmıyor. Siz artık bu hale düşmüş siyasilersiniz. Kamuoyunun taktirlerine bırakıyorum sizi "dedi

"İBB BATACAKSA ASKIDA YARDIM TOPLAYALIM"

İyi Parti Grup Başkan vekili İbrahim Özcan'ın konuşmasından sonra söz alan İBB Ak Parti Grup sözcüsü Faruk Gökkuş'ta öğrenci zammına tepki göstererek Millet İttifakı üyelerine dönerek "İBB batacaksa yardım toplayalım" diyerek tepki gösterdi.

İBB Ak Parti Grup sözcüsü Faruk Gökkuş, konuşmasının devamında ise, "Belediyenin veya İETT'nin öğrenci bilet ücretlerinde yapılan indirimlerin ne kadar maliyette olduğunu anlattık ve rakamları verdik. Eğer bu rakamlarla İBB batıyorsa dükkanı kapatsınlar. Askıda İBB'ye yardım kampanyası yapalım. Bu yolla İstanbul Belediyesini kurtaralım" dedi.

İBB Ak Parti Grup sözcüsü Faruk Gökkuş'un ardından söz alan CHP Grup Başkan vekili Doğan Subaşı'da hem Cumhur İttifakı'na hem de meclisi yöneten Zeynel Abidin Okul'a tepki verdi.

"KADİR TOPBAŞ BAŞKANKEN BÖYLE TARTIŞMALAR OLMUYORDU"

CHP Grup Başkan vekili Doğan Subaşı, "Teklif oylandı ve bir karara varıldı. Sayın Ak Parti Grup Başkan vekili konuşmasını yaptı ve suçlayıcı bazı ifadeler vardı. İyi Parti Grup Başkan vekili de bunlara cevap verdi.Olay buyken şimdi oradan laf atmalar, bağırmalar, çağırmalar yükseliyor. İBB Başkanı burada ve birazdan faaliyet raporunu açıklayacak . Daha sonra da biz Grup Başkan vekilleri olarak açıklamalarımızı yapacağız. Öyle saygısızca tutumlara gerek yok. Kadir Topbaş buradayken böyle bir tartışma yaşanmadı. Grup sözcüsünün söz almasının ne anlamı var? Grup başkanları zaten konuştu bitti" dedi.

CHP Grup Başkan vekili Doğan Subaşı'nın konuşmalarının son anlarında araya giren Meclis Başkan vekili Zeynel Abidin Okul, kimin konuşup konuşmayacağına kendisinin karar vereceğini belirterek Subaşı'na tepki verdi.

Yaşanan bu tartışmaların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, faaliyet raporunu sunmak için kürsüye çıktı. Belediye Başkanı İmamoğlu'da kürsüde oturumun geç başlamasından dolayı Meclis Başkan vekili Zeynel Abidin Okul'u hedef aldı.

"BİRAZ DAHA GEÇ AÇSAYDINIZ OTURUMU EZANI BEN OKURDUM"

İBB Başkanı İmamoğlu konuşmasında şunları söyledi, "Ramazan ayı dolayısıyla meclis oturumu 15:00'te başlaması konusunda Meclis Başkan vekili Zeynel Abidin Okul ile anlaşmıştık. Buna rağmen meclisin 16:00'da başladı. Biraz daha gecikseydiniz İftar ezanını okurdum burada."