Büyükşehir Meclisi'nde gergin anlar! AKP'li ve CHP'li üyeler birbirine girdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Ekim ayı üçüncü oturumu Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tansiyon yükseldi. Gündem dışı konuşmalar sırasında AKP Meclis üyesi Şeyma Aktaa'nın CHP'li belediyelerin kreş ve kamplarında çocukların Lgbt'li aktivistlere emanet edildiğini iddia etmesi üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar cemaat yurtlarında yaşanan tecavüzleri hatırlattı. Meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü.

"KAMU ELİYLE BU ÇALIŞMALAR FONLANIYOR"

Kadıköy, Sarıyer ve Şişli belediyelerini de suçlayan Aktaa "Kreşlerdeki müfredatlardan okullara ve sosyal medya fenomenlerine kadar propaganda yapılıyor. Bir LGBT aktivisti Beyoğlu'ndaki kreşlerin koordinatörü olarak atandı. Bu kişi hem belediyede çalışıyor hem de CHP'nin toplumsal eşitlik başkanlığını yürütüyor. Sadece Beyoğlu'nda değil birçok ilçede bunlar yaşanıyor. İBB Çocuk Kampları Sorumlusu da LGBT aktivisti ve üçüncü bir cinsiyet olduğunu öne süren Maho grubunun üyesi. Siz onları bu çalışmaları yapsınlar diye makamlara koyuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

AKP'li İBB Meclisi Üyesi Şeyma Aktaa, CHP'li belediyeleri LGBT propagandası yapmakla suçlayarak "CHP ve DEM Parti, LGBT dayatması yapmaktadır. LGBT ortamları, bir kere içine girince daha farklı alışkanlıkların da kazanıldığı ortamlardır. LGBT çalışmalarını kamu eliyle desteklemekten vazgeçmenizi istiyoruz. CHP'li belediyeler kamu eliyle bu çalışmaları fonluyor. Metrolar ve metrobüsteki reklamlardan sokaktaki afişlere kadar LGBT propagandası yapılıyor" diye konuştu.

Kadıköy, Sarıyer ve Şişli belediyelerini hedef gösteren Aktaa "Kreşlerdeki müfredatlardan okullara ve sosyal medya fenomenlerine kadar propaganda yapılıyor. Bir LGBT aktivisti Beyoğlu'ndaki kreşlerin koordinatörü olarak atandı. Bu kişi hem belediyede çalışıyor hem de CHP'nin toplumsal eşitlik başkanlığını yürütüyor. Sadece Beyoğlu'nda değil birçok ilçede bunlar yaşanıyor. İBB Çocuk Kampları Sorumlusu da LGBT aktivisti ve üçüncü bir cinsiyet olduğunu öne süren Maho grubunun üyesi. Siz onları bu çalışmaları yapsınlar diye makamlara koyuyorsunuz" diye ekledi.

"BİRİNİN ÖZEL HAYATI DEĞİL İŞE ALIM YÖNERGELERİ ÖNEMLİDİR"

Aktaa'ya cevap veren Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ise "Belediyelerin belirli bir işe alım süreçleri vardır. Birinin özel hayatı veya cinsel tercihleri değil işe alım yönergeleri bizim için önemlidir. AKP'de kongre süreci var. İlçe başkanı aldığı seçim mağlubiyetini bu yolla kapatmak istiyor. Basın açıklaması dediniz, 10 tane AKP yöneticisinden başka kimse var mıydı orda? Bunun yanında belediyemizin "kreşler koordinatörü" diye bir makamı yok, olmayan bir makam icat ettiniz" ifadelerini kullandı.