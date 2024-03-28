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İBB Başkan adayı Kurum'dan canlı yayında Yeniden Refah'a zeytin dalı

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Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) zeytin dalı uzattı. Kurum, canlı yayındaki açıklamasında "Bizde bir gerginlik yok. Her zaman herkesle görüşürüz. Görüşmekten imtina etmeyiz." dedi.

İBB Başkanı adayı Murat Kurum, Habertürk'e konuk olarak canlı yayında yerel seçim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İBB Başkan adayı Kurum'dan canlı yayında Yeniden Refah'a zeytin dalı

"YRP'Lİ SEÇMEN, OYUNUN KİME YARAYIP YARAMAYACAĞINI EN İYİ BİLEN SEÇMENDİR"

Yeniden Refah Partisi'nin de İstanbul'dan aday çıkarmasına değinen Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve bizim siyasi hareketimiz rahmetli Erbakan hocamızın hayallerini gerçekleştirmek üzere 22 yıldır ülkemizin 81 ilinde hizmet ediyor. O hayalleri bir bir gerçekleştirdik. Ayasofya'nın prangalarından kurtulması Erbakan hocamızın hayaliydi. YRP'li seçmen değerlendirdiğinde oyunun kime yarayıp yaramayacağını en iyi bilen seçmendir." ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA YENİDEN REFAH'A ZEYTİN DALI UZATTI

Yeniden Refah'a zeytin dalı da uzatan İBB Başkan adayı Kurum, "Bizde bir gerginlik yok. Her zaman herkesle görüşürüz. Görüşmekten imtina etmeyiz. Burada sadece liderler, yöneticiler bu işe karar vermiyor. Milletimizin de bir takdir yetkisi var. Lider vizyon ortaya koyar, projesini anlatır ama vatandaşımızın da sağduyusu var. İşin sonunda oyunun kime yarayıp, yaramayacağını takdir edecek seçmenimiz var. Her zaman milletimizin feraseti galip gelmiştir, yine gelecektir." dedi.

İBB Başkan adayı Kurum'dan canlı yayında Yeniden Refah'a zeytin dalı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SERT ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yerel seçim gezileri kapsamında Malatya'da düzenlenen mitingde isim vermeden Yeniden Refah Partisi'ne yüklenerek "Kendileri kazanmak için değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Türkiye, bugüne kadar ne çektiyse vizyonu, programı, projesi olmayan zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

"BU FİGÜRANLARIN TEK GÖREVİ..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftaki Konya mitinginde ise "CHP yine DEM ile gizli saklı bir iş birliği halinde. Bu 2 partinin kazanmak için kurduğu sinsi oyuna, Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye kaybettirmek için katılan başka aktörler de var. Senaryoya asli unsur olarak dahil edilmeyen bu figüranların tek görevi Cumhur İttifakı'nın gücünü zayıflatarak CHP–DEM ittifakının değirmenine su taşımaktır." demişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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