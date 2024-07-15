Ak Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar : "Kayseri'de Suriyeliler vasıtasıyla bir fitne fesat tezgahlanmaya çalışıldı"

"Terör örgütünün kökünü kazıyacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

KAYSERİ - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Kayseri'de Suriyeliler vasıtasıyla bir fitne fesat tezgahlanmaya çalışıldı" dedi.

"Terör örgütünün kökünü kazıyacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar terörle mücadelenin kökünü kazıyacak şekilde devam ettiğini söyleyerek, "Terörle mücadele meselesi kişisel bir mesele değil. Bazen çeşitli şekillerde bazı kişiler terörle mücadeleyi ben yaptım gibi kayıkçı kavgası oluyor. Bu yanlış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek, devletimiz tek ve dolayısıyla devletimiz bir bütün halinde koordineli ve kontrollü bir şekilde her şeyiyle hukuka uygun şekilde, istikrarlı bir şekilde, sonuna kadar gidecek bu terör kayığının, örgütünün kökünü kazıyacak şekilde mücadelemizi sürdürdük, sürdürüyoruz. Burada tabi teröristlerden dolayı "Silahlı Kuvvetler öldü bitti" gibi şeyler oldu. Bunların hepsinin safsata olduğunu hep beraber gördük. Bu terör faaliyetinden daha bir ay geçmeden 24 Ağustos'tan itibaren Fırat Kalkanı arkasından Zeytin Dalı daha sonra Barış Pınarı ve daha sonrasında da Bahar Kalkanı Harekatları, Irak'ın kuzeyine de Pençe serisi harekatlarla Pençe Kilit de dahil sınırlarımızın güvenliğinin sağlanması, oradaki teröristlerin temizlenmesi faaliyetleri büyük bir başarı ile devam ediyor. Personel noksanımızı da personelimizin fedakarlığı ve kahramanlığıyla kapatmış bulunuyoruz" dedi.

"Kayseri'de Suriyeliler vasıtasıyla bir fitne fesat tezgahlanmaya çalışıldı"

Akar, emperyalist güçlerde fitne fesadın bitmeyeceğini ve Kayseri'de Suriyeliler vasıtasıyla bir fitne fesat tezgahlanmaya çalışıldığını söyleyerek, "Bilginiz bakımından söylüyorum gerektiğinde 1 pilot 5 pilotun işini yaptı. Gerektiğinde 1 gemimiz 182 gün ki bu dünya rekoru kıyıya uğramadan denizde görev yapmaya devam etti. Deniz kuvvetlerimiz 1 yılda 200 bin saat görev yapmak sureti ile gerçekten bizim yüzlerimizi ağarttı, göğsümüzü kabarttı. Bütün bunlar olurken aynı zamanda bizim Azerbaycan başta olmak üzere faaliyetlerimiz vardı. Kıbrıs'ta, Ege'de, Akdeniz'de, Libya'da ve Katar'da ve bu çalışmalarımızı da aksatmadan çok şükür sürdürebildik. Konusu ve kapsamı her geçen gün genişleyen tatbikatlarla da silahlı kuvvetlerimizi hazırladık. Emperyalist güçlerde fitne fesat bitmez. Nitekim bundan kısa bir süre önce hepinizin de gördüğü ve yaşadığı gibi Kayseri'nin huzurunu bozmak için Suriyeliler vasıtasıyla bir fitne fesat tezgahlanmaya çalışıldı. Çok şükür hamiyetperver Kayserililerimizin, devletine ve milletine bağlı Kayserililerimizin sayın valimizin yönetimindeki kolluk kuvvetlerinin çalışmaları ile akamete uğratıldı. Dediğim gibi bu ve benzer olaylarla karşılaşmamız olası. Bunlara karşı birlik ve beraberliğimizi sürdüreceğiz. Nitekim bu Kayseri'deki Suriyelilerle alakalı olayın da bir organize olay olduğu, bunların iplerinin dışarıda olduğu, bunların çeşitli istihbarat örgütleri tarafından kullanıldığı ve bunlardan tutuklanan, gözaltına alınanlardan 285'inin zaten adli kaydının bulunduğu dolayısıyla bunların kullanılmak sureti ile bizim buradaki birliğimize, beraberliğimize, huzurumuza bir şekilde darbe vurmak istedikleri de bir gerçek. Milletimize bunu duyurmak lazım. Buradaki huzurumuzun, güvenliğimizin sadece valilerin, kaymakamların ve kolluk kuvvetlerinin görevi olmadığını, bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu ve dolayısıyla herkesin kollukla beraber faaliyet göstermek sureti ile istikrarımıza katkı sağlamasını beklendiğinde hepimizin görmesi lazım. Diyoruz ki, "Bu memleket bizim, bu tarih bizim, bu bayrak bizim". Dolayısıyla buna sahip çıkmak için de güçlü olmamız lazım" ifadelerini kullandı.