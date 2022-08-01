Hulusi Akar'dan teröristler için taziye mesajı paylaşan ABD'ye sert tepki: Akıl tutulması, izahı yok bunun

Türkiye, geçtiğimiz günlerde Suriye'nin kuzeyindeki nokta operasyonla 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da bir skandala imza atarak kadın teröristler için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı yakınlarında düzenlenen saldırıda 2 kadın savaşçı ile birlikte öldürüldü. 2017'den bu yana DEAŞ'a karşı mücadele veren kritik liderlerdendi. Bu 3 savaşçısının ailelerine, Kuzeydoğu Suriye'deki insanlara ve SDG ortaklarımıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

"AKIL TUTULMASI"

AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu mesaja çok sert tepki gösterdi. Akar, "Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın hatırlayınca üzülecekler, 'Çok yanlış bir şey yaptık' diyecekler." dedi.

"ENİNDE SONUNDA ANLAYACAKLAR"

Bakan, "ABD, PYD/YPG'den vazgeçer mi?" sorusuna ise şu sözlerle yanıt verdi: "Vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar."

Akar'ın açıklamalarından satır başları:

"(Ukrayna'daki tahıl gemileri) Küresel gıda sorunu göçü de tetikleyebilecek noktada. Afrika'dan Avrupa'ya ve Türkiye'ye ciddi göç dalgasını beraberinde getirebilir. Çözüme gidiyor olması önemli. Bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklık çıkmadan devam edecek. Bu gemi muhtemelen yarın saat 15 civarında İstanbul açıklarına bulunacak. Müşterek heyet gidip yükü kontrol edecekler. Tahıl arzının önemi var. Rusya ve Ukrayna tahıl arzında dünyada çok önemli bir yere sahip. Savaş nedeniyle 25 milyon tondan fazla tahıl bekliyordu. İstanbul'daki merkez iki tarafın birlikte olduğu tek ortam. Birleşmiş Milletler temsilcisi bir arkadaşımız teşekkür mesajı gönderdi. Çalışmamızı BM daima destekledi.

"RUSYA LİMANLARINDAN DA NAKİL OLABİLİR"

Rusya'nın limanlarında da gıda ve çeşitli kimyasallar var. Bunların nakli bizim çalışmamızın dışında ayrı bir konu ama bir katkımız olursa Türkiye olarak memnuniyet duyarız.

"UKRAYNA'DA MAHSUR KALAN TÜRK UÇAKLARI EN MÜSAİT ZAMANDA ALACAĞIZ"

Mürettebatımız sağlıklı bir şekilde bekliyor. İnsani yardımdan dolayı ortadan çıkan bu durumu düzeltmek için hem Rusya hem Ukrayna ile görüşmelerimiz sürüyor. Provokasyon endişesiyle temaslarımızı sürdürüyoruz. En müsait zamanda uçakları alacağız. Önümüzdeki günlerde de bunun gerçekleşmesi son derece mümkün görünüyor.

"TERÖRİSTLER İKİ GÜN AYNI YERDE YATMIYOR"

Terörle mücadeleyi zaman ve mekan ayrımı yapmaksızın elimizden geldiğince yürütüyoruz. Terörle mücadele bazıları tarafından çarpıtmalara maruz kalıyor. Bizim tek amacımız var: Ülkemizin, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak. Komşularımızın egemenlik haklarına saygımız sonsuz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Tek hedefimiz var, terörle mücadele. Bunun komşularımızın da lehine olduğunu herkesin görmesi lazım. Sivillere, çevreye son derece hassas olduğumuz bilinmeli. Mehmetçik büyük bir moral vatanı için, bayrağı için görev yapma duygusuyla büyük bir mücadele vermekte. İnşallah başaracağız. Teröristler, elebaşları da dahil hiçbiri iki gün aynı yerde yatmıyor. Mehmetçik enselerinde. Kim destek verirse versin, arkalarında kim olursa olsun, terörü bitirmekte kararlıyız.

DOHUK'TAKİ SALDIRI

Bizim yaptığımız çalışmalarda sivil insanlar, mahalleler, tarihi-dini yapılar, çevre bizim için dokunulmaz. Musul Konsolosluğumuza yapılan saldırı kimin masum insanlara ateş edebildiğini ispatladı. Bunlar kundaktaki bebeklere kurşun sıkan alçaklar. Bu olayların nasıl yapıldığını herkesin anlaması lazım. Bizim mücadelemizin sadece bizim için değil aynı zamanda Iraklı kardeşlerimizin de güvenliğine büyük katkı sağlayacağını da herkesin görmesi lazım.

SURİYE'NİN KUZEYİNE OPERASYON MESAJI

2011'de Suriye'de kriz çıktıktan sonra ülkemizin sınırlarına karşı çeşitli saldırılar oldu. Camiler bombalandı. Reyhanlı'da insanlar hayatını kaybetti. Kimse tarlasına gidemez oldu. Tel Rıfat ve Münbiç'te unsurlarımıza karşı saldırılar var. Misliyle karşılık veriyoruz. 1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hudutlarımızı korumak için, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için nerede ne zaman ne lazımsa bugüne kadar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.

ABD'DEN F-16 ALIMI

Amerika toplantı yapacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Biden'le yaptığı temaslarda, yönetimin son derece pozitif olduğunu müşahede ettik. Beklentimiz herhangi bir şart olmaksızın sonuçlanması. Yunanistan'ın itirazı talihsiz bir girişim. Yunanistan'ın tavrı anormal. 'F-16'ları vermeyin' dediler, Almanya'ya gidip denizaltıları vermeyin dediler."